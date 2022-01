Kina censurerer 22 år gammel filmklassiker

Kulturen skulle nødigt være årsag til inspiration, vel?

Slutningen på David Finchers kultklassiske film Fight Club fra 1999 er blevet ændret i Kina, og det er filmens fans ikke tilfredse med.

Kinesiske filmnørder kiggede med i spænding, da filmen landede på den kinesiske streamingtjeneste Tencent Video. Her opdagede de dog, at noget har ændret sig.

Filmen har fået en makeover, der ændrer det anarkistiske og anti-kapitalistiske budskab, som gjorde filmen til et smash-hit i den vestlige verden. Nu er filmen tro mod myndighederne og ordentlighed.

Det skriver Guardian.

Her er forskellen

I de afsluttende scener af originalen dræber Edward Nortons karakter 'The Narrator' sit alter ego, Tyler Durden, som er spillet af Brad Pitt. Derefter eksploderer en masse bygninger, hvilket tyder på, at hans karakters plan om at nedbryde den moderne civilisation er i gang.

Den Kina-venlige version har et andet syn.

Edward Nortons karakter dræber stadig Brad Pitt, men derefter går skærmen i sort, og en lille tekstbid kommer frem på skærmen.

'Politiet gennemskuede hurtigt planen og arresterede alle kriminelle, hvilket med succes forhindrede bomben i at eksplodere.'

Herefter tilføjes det, at Brad Pitt er opdigtet af fortællerens fantasi, og at han derefter blev indskrevet på et 'tossehus' til psykologisk behandling og senere blev udskrevet.

'Don't Stop Me Now'

Den nye slutning, hvor staten triumferer, udløste, ifølge Guardian, forargelse blandt mange af de kinesiske seere, som havde set den ucensurerede version af filmen fra 1999.

Det er dog ikke første gang, Kina vælger at redigere i Hollywoodproduktioner.

Et andet eksempel er Queen-filmen 'Bohemian Rhapsody', hvor Freddy Mercury homoseksualitet er blevet censureret.

Her blev en scene, hvor Freddy Mercury fortæller sin kone om sin homoseksualitet fjernet. Dertil er der ingen romantiske scener mellem mænd.