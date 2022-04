Kina censurerer homoscener

Kineserne er åbenbart stadig ikke særlig forstående over for, at kærlighed ikke har begrænsninger, og at to mænd, som elsker hinanden, burde være helt naturligt i vores moderne verden.

Det er dog ikke helt tilfældet med den kinesiske udgave af den biografaktuelle film 'Fantastiske skabninger 3: Dumbledores hemmeligheder'.

Her er en reference om en homoseksuel relation mellem karakteren Dumbledore, som spilles af Jude Law, og karakteren Grindelwald, der spilles af danske Mads Mikkelsen, nemlig klippet ud, skriver Variety.

Kun seks sekunder

Det drejer sig om seks sekunder ud af den 142-minutter lange film.

Replikkerne mellem Jude Law og Mads Mikkelsen, som er klippet ud af den kinesiske udgave, lyder:

'Fordi jeg var forelsket i dig' og 'Sommeren Gellert og jeg blev forelskede'.

Det drejer sig altså om meget få replikker, men at sige, at man er forelsket i en anden mand, er tilsyneladende over grænsen i Kina.

Mads Mikkelsen spiller Gellert Grindelwald i filmen. En rolle som han overtog efter den skandaleramte Johnny Depp. Foto: Tolga Akmen/Ritzau Scanpix.

Filmens ånd forbliver intakt

På grund af at der ikke klippes mere end seks sekunder af filmen, har Warner Bros. accepteret Kinas forespørgsel.

- Som studie er vi forpligtet til at sikre integriteten i alle vores film, og det strækker sig til omstændigheder, som nødvendiggør nuancerede klipninger i vores film, udtaler Warner Bros og fortsætter.

- Vores håb er at udgive film, som de er lavet af de producerende, men historisk set har vi stået overfor små redigeringer foretaget på lokale markeder.

Samtidig udtaler Warner Bros. at de har godtaget den udklippede dialog, fordi filmens ånd ifølge dem forbliver intakt.

- Vi ønsker, at publikum overalt i verden kan se og nyde denne film. Og det er vigtigt for os, at det kinesiske publikum også har mulighed for at opleve filmen på trods af disse mindre redigeringer, udtaler Warner Bros.

Dumbledore er homoseksuel

'Harry Potter' forfatteren J.K. Rowling afslørede tilbage i 2009, at den respekterede rektor Dumbledore fra 'Harry Potter' universet var homoseksuel, men filmene har aldrig eksplicit refereret til Dumbledores seksualitet indtil filmen 'Fantastiske skabninger 3: Dumbledores hemmeligheder'.

'Fantastiske skabninger 3: Dumbledores hemmeligheder' har været utrolig populær i Kina, og filmen indtjente ca. 66.000000 millioner kroner over de første tre dage, siden dens biografpremiere.

Kina er samtidig et vigtigt marked for Hollywood, eftersom der er 1,44 milliarder forbrugere, og derfor kan det også forventes, at filmskaberne er mere åbne overfor censur.