Kina i kovending: Filmklassiker får original slutning tilbage

Kinesiske fans af kultklassikeren 'Fight Club' kan ånde lettet op. Den originale slutning på filmen er nu tilbage på streamingtjenesten Tencent Video.

Det skriver BBC.

I den ændrede version af filmen blev Brad Pitts karakter stadig slået ihjel af Edward Nortons karakter, men den afsluttende scene med eksploderende bygninger var blevet erstattet af en besked om, at myndighederne havde gennemskuet planen og forhindret bomben i at eksplodere.

Derudover blev det tilføjet, at hovedpersonen blev indskrevet til psykologisk behandling på et 'tossehus'.

Internationalt pres

Det skabte internationale overskrifter, at den kinesiske streamingtjeneste Tencent Video censurerede slutningen på kultklassikeren 'Fight Club', og både fans og forfatter til den originale roman kom ud af busken for at kritisere ændringen.

Nu ser det dog ud til, at det internationale pres har været for stort for Tencent, som nu har ændret mening og sat den originale slutning tilbage på streamingtjenesten.

De kinesiske fans får dog ikke alle 12 censurerede minutter tilbage. De må stadig undvære knap et minut med nøgenhed.

For de kinesiske tv-seere er det ikke unormalt, at politisk indhold bliver censureret. Tidligere er Lady Gaga blevet censureret ud af serien reunion-afsnittet af 'Venner', fordi hun havde mødtes med Dalai Lama.

Det er dog knap så normalt, at en censurering bliver ændret tilbage til originalen.