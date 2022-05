Kirkesanger med i 'Paradise': Jeg passer perfekt ind!

Man skal lige vænne sig til det.

Efter 18 sæsoner med 'Paradise Hotel', vender formatet retur med et helt nyt 'Paradise'.

20-årige Zilas elsker fest, farver og drømmer om at få en karriere som drag queen, og så er han en del af det nye startcast på 'Paradise'.

Til premieren på den nye sæson af 'Paradise' fangede Ekstra Bladet Zilas, der fortalte, at han havde brug for, at der skulle ske noget nyt i hans liv og komme væk fra hamsterhjulet, og derfor meldte han sig til programmet.

- Jeg har altid tænkt, at hvis jeg var med i Paradise, så ville jeg naile det. Det er min selvopfattelse, siger en selvsikker Zilas til Ekstra Bladet.

Alt er ændret på 'Paradise', navnet, reglerne og lokationen, og det passer Zilas helt perfekt.

- Der er mange ting i ordlyden af deres nye koncept, jeg godt kan lide. Jeg passer perfekt ind i det. Jeg ser nok lidt anderledes ud end mange andre, hvilket jeg selv synes er en god ting, siger Zilas.

'Paradise' har premiere tirsdag 24. maj. Foto: Emil Agerskov

- Jeg har meget på hjertet. Jeg har mange lag. Jeg laver mange ting, som folk ser som modstridende, om søndagen arbejder jeg som kirkesanger, og onsdag aften danser jeg Beyonce hoe-dans i højehæle. Jeg studerer latin, der er mange forskellige facetter, siger Zilas og uddyber, at det er derfor han passer perfekt ind i det nye koncept, da han har en historie, han gerne vil fortælle.

Men selvom 'Paradise' er en stor fest, fortæller Zilas, at det også var udfordrende at være på hotellet og langt væk hjemmefra.

- Det var fucking fedt, det var meget hårdt, helt vildt mental udmattende. Man er hele tiden på, og der sker hele tiden ting, man ikke har kontrol over, men det var også sjovt.