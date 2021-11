Kjeldbjerg: - Næste gang skal vi på en øde ø

'Robinson'-værten kalder årets ekspedition for en kæmpe seersucces og fortæller, at programmet vender retur. Men lokationen kan godt blive mere 'klassisk Robinson' i 2022, erkender han

Finalen i 'Robinson Ekspeditionen' er overstået, og derfor er det tid til at gøre status over en løjerlig, men ganske underholdende sæson.

Vært Jakob Kjeldbjerg har således været meget i gennem sammen med deltagerne. Voldsomme uheld - blandt andet en brækket lårbensknogle. Deltagere, der snød med maden. En coronapandemi, der lagde sin klamme hånd over produktionen. Strande, der var ved at skylle væk. Og voldsomt uvejr.

Alligevel mener den garvede tv-sølvræv, at det har været en af de bedste sæsoner nogensinde. På deltagersiden, vel at mærke.

- Det har været en stærk sæson. Produktionsmæssigt var det en middelsæson, fordi man ikke var oppe på det kæmpe niveau, vi har oplevet i Filippinerne. Den Dominikanske Republik var en nødløsning, og vi var plaget af restriktioner. Men jeg må sandt for dyden sige, at der har været nogle store personligheder med i år, så casting-mæssigt er vi i top tre over de bedste ekspeditioner i min tid som vært, synes jeg, siger Jakob Kjeldbjerg og fortsætter:

- Der er kun ét aber dabei. Det er, at deltagerne på et tidspunkt snød sig til mad. Man var ikke i tvivl om, hvad jeg mente - og mener - om det, da jeg stod der og skældte ud, for det var uden manus. Det med snyd havde jeg det stramt med. Så lige et opråb til de mange tusinde, som drømmer om at komme med i ekspeditionen næste år: Hvis man har en formodning om, at man ikke kan holde sig inden for de rammer, der er aftalt, så lad være at melde jer! Det gider jeg ikke!

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det blev Katrine Hedeman fra Herlev, der løb med sejren i dette års 'Robinson'. Jakob Kjeldbjerg fortæller, at der helt sikkert også bliver en ditto ekspedition i 2022. Foto: NENT Group Danmark

- Så der kommer en ny sæson?

- Der kommer helt bestemt en ny sæson, og det står for min egen regning. Jeg har ikke fortalt andre medier det, men det kan jeg da godt afsløre over for dig, og det står vist egentlig også til sidst i rulleteksterne i sidste afsnit, at vi søger nye deltagere. Seertallene har simpelthen været gode, og det har været en kæmpe succes. Jeg har en forventning om, at jeg bliver ekspeditionsleder igen, siger Kjeldbjerg med vanlig selvsikkerhed og glimt i øjet.

- Mon I så vender retur til Filippinerne?

- Jeg har en meget stærk formodning om, at vi ikke skal tilbage til samme sted som i år. Det ville være underligt, når nu det var en nødløsning og jeg har stået og sagt, at det var et mirakel, at vi overhovedet kom afsted. Filippinerne lukker jo ned igen nu på grund af pandemien, kan jeg se, men det kunne også blive Panama. Eller måske Malaysia. Eller et helt andet sted i Den Dominikanske Republik. Jeg vil formode, at vi kommer et andet sted hen i hvert fald. Vi kan i hvert fald godt lige tage at finde et sted, der er mere optimalt end i år.

Artiklen fortsætter under biledet ...

Kjeldbjeg er tilfreds med årets ekspedition på seersiden, men lokationen på en kystlinje i Den Dominikanske Republik kunne godt have været mere optimal. Han vil gerne retur til den klassiske øde ø næste år. Her ses en af strandene fra i år. Foto: NENT Group Danmark

- Hvad er så optimalt?

- En øde ø. Vi skal have fundet noget, der er tættere på at være en øde ø. Hvor man på optagelser fra luften kan se, at der er vand hele vejen rundt. Nu skal vi videre med noget andet, og det BLIVER noget andet, tør jeg godt love, siger Jakob Kjeldbjerg forventningsfuldt.

Ekstra Bladet har forhørt sig hos NENT Group, der står bag bl.a. TV3 og Viaplay, og de bekræfter, at 'Robinson Ekspeditionen' vender tilbage i 2022.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vil du læse mere om 'Robinson Ekspeditionen' bag kulisserne? Så læs med her (+).

Fik du læst om de mange permanente skader, nogle deltagere i 'Robinson' har fået gennen årene? Tjek det ud her (+).

Se, hvordan TV3 'snyder' seerne i årets ekspedition her (+)