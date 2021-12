Klapper i: Det her vil han ikke tale om

Michael Dyrby ønsker ikke at gå i detaljer med, hvad han præcis siger undskyld for

Tirsdag kom ansvarshavende chefredaktør på B.T., Michael Dyrby, ud af sit flyverskjul og stillede langt om længe op til interview for at forklare sin rolle i de krænkelsessager på TV 2, der har set dagens lys efter dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen'.

I et interview med Berlingske erkendte han, at han selv har været en del af den seksualiserede kultur, at han har krænket, og at han har haft upassende forhold i sin tid på TV 2.

Derudover siger han også undskyld for sine handlinger. Men til hvem?

Det spørgsmål stiller DR-vært Anna Ingrisch ham i den nyeste episode af nyhedspodcasten 'Genstart'.

Her ønsker Dyrby dog ikke gå i detaljer med, hvilke af de episoder, som de 11 kvinder står frem med i dokumentaren, han siger undskyld for.

- Jeg siger først og fremmest undskyld til de kvinder, der stiller op i dokumenteren. Dem kender jeg hver og en og respekterer. Jeg undskylder for, at de har været på en arbejdsplads, hvor kulturen er gået i en retning, hvor man ikke kan være tryg ved at være der, og hvor man har risikeret at skulle blive udsat for, det man vil kalde krænkelser. Det er ikke i orden, at man om mandagen møder på arbejde, og frygter at man bliver fyret, fordi chefen har været upassende til festen om fredagen. Jeg undskylder helt klart over for dem, siger han.

Da Anna Ingrish spørger ham mere indgående til, hvad det er for nogle episoder, han undskylder for, får piben dog en anden lyd.

- Der er en række konkrete episoder. Jeg har valgt ikke at gå ind i hver enkelt episode, siger han og erkender dog samtidig, at han tidligere har hørt om nogle af de episoder, der kommer frem i dokumentaren.

Michael Dyrby fortæller, at han i dag er en anden udgave end sig selv. Foto: Simon Høgsberg

Tror på kvinderne

Til spørgsmålet om, hvorvidt Dyrby tror på kvindernes forklaringer, svarer han ja.

- Ja, det gør jeg. Selvfølgelig fortæller de om de oplevelser, de føler, de har haft, siger han i 'Genstart'.

Tidligere har Dyrby ellers fortalt i flere medier, at han umiddelbart ikke kendte til den sexistiske kultur og de oplevelser, der bliver beskrevet i dokumentaren.

- Jeg reagerer for hurtigt og er for hurtigt ude med en kommentar. Jeg når ikke at reflektere ordentligt, og det, jeg kommenterer på, er det seksualiserede sprog. Det har jeg på det tidspunkt ikke taget ind og erkendt. Den kommentar, jeg udkommer med, er ufuldkommen, og den er også ureflekteret. Den er givet for tidligt i forløbet, siger han.

Dyrby fortæller videre, at han har været i 'fornægtelse', efter MeToo-dokumentaren har set dagens lys, og at han ikke har villet se problemerne.

'En anden udgave'

I dag, hvor han er ansvarshavende chefredaktør på B.T., er han dog en anden mand, forlyder det, og han forklarer, at han blandt andet har fået professionel hjælp.

- Jeg er en anden udgave af Michael Dyrby, end jeg var for ti år siden. Han (den gamle Dyrby, red.) var succesfuld på overfladen, men også magtfuldkommen og dermed privilegieblind. Det var en farlig cocktail, siger han.

I slutningen af interviewet forholder han sig til, hvordan han kan fortsætte som chef på B.T. til trods for de nye indrømmelser.

- Det er en erkendelse og en stor, velment undskyldning. Jeg synes, jeg har taget mit liv op til revision, og jeg er en ny udgave af mig selv. Den gamle Dyrby var på mange parametre en dygtig chef, men på de helt afgørende parametre, at sikre en tryg og ligeværdig kultur, fejlede han. Stort, lyder det.

