Klapper i om våben-brøler

Dave Halls, der rakte Alec Baldwin et skarpladt på filmsettet til 'Rust', sætter nu for første gang ord på den tragiske ulykke

Siden Hollywood-stjernen Alec Baldwin på tragisk vis affyrede det skud, der dræbte filmfotograf Halyna Hutchins på settet til filmen 'Rust', har forskellige forklaringer på hændelsen været fremme i offentligheden.

Først lød det, at der var tale om en rekvisit-revolver, men siden kom det frem, at produktionen havde skarpladte våben på settet, som de brugte til at øve sig i at skyde til måls.

Senest har en politirapport kastet lys over, at medinstruktør på filmen, Dave Halls, angiveligt ikke tjekkede det våben, han med fatale følger rakte til Alec Baldwin.

Halls har ikke selv udtalt sig om sagen før nu. Til New York Post fortæller han, at han er dybt berørt af tragedien.

'Halyna Hutchins var ikke bare en af de mest talentfulde mennesker, jeg har arbejdet sammen med, hun var også en ven. Jeg er chokeret og trist over hendes død', lyder det fra Dave Halls i en skriftlig udtalelse til mediet.

Klapper i

Dave Halls vil dog ifølge New York Post ikke gå i detaljer om sagen - heller ikke sin egen håndtering af våbenet.

Han kommer i stedet med en opfordring om, at der nu må ske ændringer i filmbranchen.

'Jeg håber, at denne tragedie vil få branchen til at reevaluere dens værdier og praksis for at sikre, at ingen igen kommer til skade i den kreative proces', udtaler Dave Halls.

Ifølge CNN er det ikke første gang, Dave Halls har været involveret i en skudepisode på et filmset.

Over for mediet har produktionsselskabet Rocket Soul Studios bekræftet, at de i 2019 fyrede Dave Halls, fordi en pistol ved en fejl blev affyret på settet til filmen 'Freedom's Path'.

Skuddet ramte og sårede en lydtekniker, der dog vendte retur til produktionen få dage senere efter at have modtaget behandling for sine skader.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Alec Baldwin har siden ulykken kun udtalt sig sparsomt i offentligheden af hensyn til efterforskningen. Se videoen herunder: