Klar med to års forsinkelse

TV 2 popper champagnen og affyrer konfettikanonen.

Her glæder man sig nemlig over, at man endelig kan sende 'Charlies nytårsshow'.

Det var ellers på programmet de to foregående år. Men coronapandemien forhindrede planerne.

Det oplyser TV 2 i en artikel på tv2.dk.

- I 2020 og 2021 har vi måttet aflyse arrangementet grundet coronavirus. Men det ser det ud til, at vi undgår i år. Så nu er det alle gode gange tre, siger produktionskoordinator Lars Kiilerich til tv2.dk.

Selv om årstallet har ændret sig, er det stort set det samme line-up, afslører TV 2.

Afbud fra Lis Sørensen

Showet, der bliver afholdt i samarbejde med Vejle Musikteater og Danmarks Underholdningsorkester, byder på sang og musik.

Blandt andre fra Søren Sko og Trine Gadeberg og også fra aftenens værter, sanger- og skuespillerinde Kaya Brüel og Big Fat Snake-stjernen Anders Blichfeldt, annoncerer TV 2.

- Den eneste ændring i programmet er, at Lis Sørensen har måttet melde fra i år på grund af andre allerede planlagte aktiviteter. Til gengæld har vi været så heldige at finde en erstatning, siger Lars Kiilerich til tv2.dk.

'Charlies nytårsshow' bliver sendt søndag 8. januar 2023 på TV 2 Charlie og TV 2 Play.