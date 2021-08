Klar på gratis ferie: - Jeg har ikke drukket i fire måneder

Der skal liv og glade dage til efter et år fyldt med corona og nedlukning.

Den 25-årige Nicolai Heller var slet ikke i tvivl, da han fik muligheden for at komme med i den nyeste sæson af 'Ex on the Beach'.

- Selvfølgelig skulle jeg bare afsted. Jeg var totalt klar på en gratis, god ferie og at møde en masse mennesker, siger han med et grin til Ekstra Bladet.

Nicolai arbejder nemlig som frisør i Danmark, så får ham var nedlukningen ekstra hård.

- Jeg havde intet at lave. Jeg tror, jeg er gået hele Danmark rundt.

Mor elsker det

Derfor er han nu mere end klar på at drikke, feste og flirte i villaen på Gran Canaria.

- Jeg glæder mig mest til at få noget at drikke. Jeg har ikke drukket i fire-fem måneder. Så jeg glæder mig virkelig at få en fest og bare være i det.

Selvom programmet lægger op til at finde kærligheden, er det ikke noget den unge mand er interesseret i.

- Jeg går ikke efter det, men hvis det sker, så sker det. Det er ikke noget, jeg søger. Men jeg er måske også 20 år mentalt i stedet for de 24, griner han.

Han har også fuld accept hjemmefra, når det kommer til at medvirke i realityprogrammet.

- Min mor synes, det er for grineren. Det eneste, hun har sagt, er, at jeg skal passe på med at sige dumme ting, men hun ved godt, jeg er en god dreng. Jeg har ikke fortalt det til min far. Han hader sådan noget reality. Så jeg fortæller ham det bare, når jeg er hjemme igen, så er der jo ikke noget at gøre ved det, siger han.

Du kan se 'Ex on the Beach' på Discovery+ fra 15. august.