Klar til juniorbagedyst: Far har også været med

12-årige Liva er blandt deltagerne i DRs nye kagesatsning, 'Den store juniorbagedyst'. Hendes far har været med i dysten for de voksne

12-årige Liva kan tæmme en kagerulle og trylle med smørcreme som få på hendes alder.

Derfor har hun meldt sig til 'Den store bagedyst' for børn, 'Den store juniorbagedyst', der har premiere i aften på DR.

Talentet for og lysten til at folde sig ud i køkkenet, har hun ikke fra fremmede.

Hjemme i Kastrup har hun en af de bedste læremestre, man kan forestille sig. Livas far har nemlig været med i voksenudgaven af kagekonkurrencen.

Det var i 2020-udgaven af 'Den store bagedyst', at Livas far, Morten Hansen, bagte efter bedste evner i det drilske bagetelt. Som nogen måske husker, røg han ud på sin Valentins-kage, der ikke stod helt skarpt.

- Min far har altid godt at kunnet lide at bage, og fra jeg var helt lille, har jeg siddet på køkkenbordet og fulgt med. Da jeg blev lidt ældre begyndte vi at lave mad sammen, siger Liva til Ekstra Bladet.

Flere af hendes jævnaldrende konkurrenter i bagedysten bager på bestilling og sælger af deres flotte bagværk.

- Der er jeg slet ikke. Jeg er har mere erfaring i det salte køkken. Men da de søgte deltagere til 'Den store juniorbagedyst', tænkte jeg, at det ville jeg gerne være med i. Jeg ved jo fra min far, hvor god en oplevelse det er, og hvor gode venskaber man får. Så jeg gav det en chance og sendte en ansøgning, siger hun.

12-årige Liva har været med sin far i køkkenet, siden hun var helt lille. Foto: Carsten Mol/DR

Den 12-årige hobbybager har selvsagt god opbakning til sin deltagelse programmet hjemmefra, men de gode råd fra farmand, har hun valgt at dosere.

- Han kunne sikkert godt være kommet med en masse fif, men jeg ville ikke bæres igennem. Det var mig, der skulle klare det - ikke ham. Men jeg synes, at vi har været rigtig gode til at finde den rigtige balance i det, siger Liva.

- Hvad er det allerbedste fif, han er kommet med?

- Nyd det, for det er så hurtigt overstået. Én fejl, så er man ude. Jeg kunne godt blive presset under optagelserne, så tårerne løb...det jeg vist fra min far, griner hun og fortsætter.

- Men selvom tårerne triller, kan man godt nyde det. Både når det er glædestårer, og når man er ked af det. Det var hårdere, end jeg havde regnet med, at være med. Man mærker virkelig, at man lever, siger Liva og udråber med et grin sig selv til programmets tudeprinsesse.

Se hvordan det går Liva og hendes syv konkurrenter i 'Den store juniorbagedyst' i aften på DR1 fra klokken 20.

Her er deltagerne i 'Den store juniorbagedyst' Liva, 12 år. Fra Kastrup William, 13 år. Fra Vester Aaby Nora, 13 år. Fra Værløse Andreas, 12 år. Fra Nørre Nebel Emma Larsen, 14 år. Fra Sønderborg Abbitha, 15 år. Fra Humlebæk Karl, 14 år. Fra København Malou, 14 år. Fra Ulfborg

