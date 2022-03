Klar til 'Toppen af poppen': Har drømt om det længe

Så er det igen blevet tid til, at TV 2 sætter gang i optagelserne til 'Toppen af poppen', og i den forbindelse har kanalen offentliggjort de første tre deltagere.

I en pressemeddelelse fremgår det, at Sort Sol-forsanger Steen Jørgensen samt de to sangere og sangskrivere Soleima og Nicklas Sahl er med på holdet i den kommende 12. sæson.

Og - ikke overraskende - glæder de sig alle tre til at prøve kræfter med programmets efterhånden velkendte format.

'Jeg har sagt ja til 'Toppen af poppen', fordi det lyder som et spændende musikalsk og socialt eksperiment. Fortolkningens kunst er stor, og det kan faktisk også overraske fortolkeren. Det glæder jeg mig til,' udtaler Steen Jørgensen i pressemeddelelsen.

For Nicklas Sahl er det sågar en drøm, der går i opfyldelse.

'Jeg har siden programmets begyndelse drømt om, at jeg en dag skulle være med i 'Toppen af poppen'. Da jeg blev spurgt, kunne jeg mærke alle de rigtige følelser i maven, og da jeg så, hvem der ellers skulle med, var der ingen tvivl i verden. Det er et program, der tager musikken alvorligt, og hvor jeg glæder mig til at træde frem og vise, hvem jeg er, og hvad jeg duer til,' siger Nickas Sahl i pressemeddelelsen, og han understreger samtidig, at han er gået til opgaven med fortolkningen på en grundig og ambitiøs måde.

Nicklas Sahl glæder sig til at lære de andre at kende og høre deres historier, men også til selv at være i spotlyset, fortæller han i pressemeddelelsen. Foto: Mathias Christensen

Nervøs

Også Soleima glæder sig til at optræde med fortolkninger af de andre kunstneres numre.

'Jeg er megaspændt og lidt nervøs efterhånden. Jeg tror, det bliver en uge med følelserne uden på tøjet. Både fordi man skal være sammen uafbrudt 24/7 med folk, man ikke kender så godt, og fordi man skal spille folks numre og gerne vil give dem den bedst mulige fortolkning af deres sang. Jeg tror det bliver vildt fedt,' siger hun i pressemeddelelsen.

Soleima ser 'Toppen af poppen' som en skøn udfordring. Foto: Bjørn Andersen

I de foregående sæsoner er der ofte blevet grædt, lige så meget som der er blevet sunget. Det kan du læse Ekstra Bladets musikanmelders mening om her.