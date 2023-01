Klar undskyldning fra Buch: - Det var virkelig fedt!

København Zoo og adfærdspsykolog Annemette Staal har vurderet, at fire ud af fem løver fra det populære DR-program 'Løvens hule' ikke har adfærd som en rigtig løve. Ekstra Bladet tog onsdag i Zoologisk Have for at tale med de dyr, som de kendte investorer bliver sammenlignet med

Camilla Paulsen og Camilla Bilgrav fik en klokkeklar undskyldning fra Jesper Buch, da de torsdag aften vendte tilbage til 'Løvens hule' for at pitche virksomheden Ladybox.

For tre år siden havde løverne også fået muligheden for at investere i selskabet, og dengang havde Jesper Buch takket nej og proklameret, at Ladybox ville gå konkurs i løbet af to år.

- Det er I ikke, og det vil jeg faktisk gerne give en uforbeholden undskyldning for. Det viser, at man kan, hvad man vil, og at vi også nogle gange tager lidt fejl - kun en lillebitte smule, sagde Jesper Buch blandt andet til de to kvinder, inden han afgav et bud.

Til sidst endte det med, at både Jesper Buch og Jacob Risgaard betalte 300.000 kroner og hver fik fem procent ejerskab af Ladybox, som sidste sommer også havde fået en investering fra popstjernen Medina.

Annonce:

- Det var rigtig fedt at være tilbage. Vi havde glædet os meget til at vise, hvad der var sket. Vi var rigtig spændte, og heldigvis gik det jo godt, og det var en rigtig god oplevelse, siger Ladybox-stifterne til Ekstra Bladet.

Efter Jesper Buchs undskyldning gik han sammen med Jacob Risgaard, og de købte sig begge ind i Ladybox. Foto: Foto: Per Arnesen/United/DR

Drømmen gik i opfyldelse

Der er sket meget med Ladybox, siden de første gang deltog i 'Løvens hule'. Der er kommet flere kunder, ligesom produktet også er blevet bedre og har fået højere værdi.

- Så vi havde jo også noget at vise dem derinde. Vi havde ikke forventet det, men vi havde da håbet på, at reaktionen ville være anderledes denne gang, når vi har kæmpet så hårdt, siger de og beskriver, hvordan det var at få en investering.

- Det var vildt fedt. Vi havde ikke rigtig regnet med det, fordi vi godt ved, at vi er på et svært marked, og de tidligere har haft en skepsis omkring abonnementsforretninger. Vi gik derind med et forventning om, at vi skulle vise dem vores udvikling, men vi blev lidt overraskede over, hvor positive løverne egentlig var. Da forhandlingerne endelig gik igennem, var det et lykkemoment og en drøm, der gik i opfyldelse.

Annonce:

De fortæller, at de havde frygtet reaktionen fra Jesper Buch, der havde været hård ved dem tre år tidligere, men at de glædede sig til at vise, hvor hårdt de havde knoklet siden sidst.

- Vi håbede da på anerkendelsen, og da vi så fik undskyldningen, var det virkelig rart og fedt, fordi det betød, at han havde respekt for det, vi havde gjort siden sidst, hvor vi var en lille, grøn startup, der havde været i gang i et halvt år. Nu er vi på et helt andet stadie, siger de.

- Er det så pengene eller undskyldningen, I er mest glade for i dag?

- Ingen af delene. Det er samarbejdet med Jesper og Jacob, og det fungerer bare virkelig godt. Det er nogle fede teams, vi er kommet ind i, og hele synergien og kemien er fed, så det er også sjovt og lærerigt, siger de og fortæller, at tiden siden optagelserne er gået med at lægge planer for fremtiden.