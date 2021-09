Klippet ud: Fik angstanfald på tv

Nora Tveden Thomsen ærgrer sig over, at hendes angstanfald er blevet klippet ud af onsdagens 'Paradise Hotel'

Det er ikke alt, der foregår på 'Paradise Hotel', som seerne får lov at følge med i.

Det kan Nora Tveden Thomsen, der medvirker i den aktuelle sæson 18, skrive under på efter at have set onsdagens afsnit.

Til Se og Hør fortæller den unge kvinde, der i programmet går under sit gamle navn Stine, at hun under morgenmaden på andendagen på hotellet fik et angstanfald, som produktionen har valgt ikke at tage med i programmet.

Og det ærgrer hende, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg havde håbet, de ville tage det med. Jeg fortæller om min angst til de andre, fordi jeg har lettere ved at håndtere det, hvis folk kender til det, og jeg ville også gerne have haft, at folk derhjemme kunne se, at man godt kan have angst og deltage i 'Paradise', siger hun og tilføjer:

- Et halvt år, før jeg tog af sted, havde jeg troet, at det ville være umuligt for mig at deltage, så det er rigtig vigtigt for mig at være åben om det, og være med til at vise, at det ikke er pinligt eller et tabu.

Siden de kom hjem fra Mexico, har Nora og Andreas fundet kærligheden, og de danner nu par. Foto: Henning Hjorth

Fik hjælp af produktionen

Nora fortæller, at hun den pågældende morgen fik et angstanfald, som følge af festen og alkoholindtaget aftenen inden.

- Det er altid slemt om morgenen, efter man har drukket. Det tror jeg, der er mange, der har angst, som kan nikke genkendende til. Og det skete ret tit derinde, når vi sad og spiste morgenmad, at jeg fik angst, fortæller hun.

Derfor kan det også sagtens være noget, der kommer med i et senere afsnit, siger Nora, der dog understreger, at der ikke ret tit var tale om deciderede anfald.

- Når det er sket én gang der ved spisebordet, så bliver det sådan en ting, som ens krop forbinder med angst. Men heldigvis var produktionen søde til at holde øje med mig, og hvis det blev slemt, kunne jeg lige få lov at komme hen og ligge lidt ned efter morgenmaden, siger hun.

Hvordan det går Nora videre i 'Paradise Hotel', kan du følge tirsdage, onsdage og torsdage på Viaplay.

