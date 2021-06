'Klovn' vender tilbage med sæson ni

Hvis man er en af dem, der ikke kan få nok af 'Klovn', kan man godt glæde sig.

Den ottende sæson af serien, der får premiere søndag, bliver nemlig ikke den sidste, skriver B.T.

Over for Ekstra Bladet bekræfter TV 2, at der ganske rigtigt er gang i optagelserne til sæson ni. De kan dog endnu ikke oplyse, hvornår premieren bliver.

Det var skuespilleren Andreas G. Hansen, der 'afslørede' at sæsonen var i gang med at blive filmet, men over for Ekstra Bladet fortæller han, at man nok godt kunne have regnet den ud.

'På Caspers IG postede han et billede hvor han skrev sæson 8 var i kassen og nu poster de fortsat billeder fra optagelser, så den kan enhver regne ud at det er sæson 9. Det tror jeg ikke er hemmeligt ', lyder det.

Han har selv en rolle i serien, men han ikke fortælle særlig meget om den.

'Min rolle er megagrineren - andet kan jeg ikke sige', lyder det.