Knuds kamp: - Et absurd cirkus

I en dokumentar fra DR fortæller forfatteren om de sidste to år og kampen for at acceptere sin øjensygdom

Der er ingen tvivl om, at Knud Romer ender med at blive i blind.

Siden han fik konstateret grøn stær, er det gået stærkt ned ad bakke med synet, og i 2022 kan den populære forfatter ikke længere se teksten på sin egen bog, når han skal indtale den.

Ud over det har han de sidste par år været ramt af angst og psykiske problemer, efter han blev skilt og stod i en krise over sit helbred.

Det fortæller han åbent om i en ny dokumentar 'Knud bliver blind' på DR.

Her følger man forfatteren gennem to år, når han er til lægen og ser, hvordan synsnerverne er ædt op, når han nægter at modtage hjælp fra det danske blindesamfund, fordi han ikke identificerer sig som blind, og når han til sidst lærer at acceptere, at der ikke er nogen vej uden om, og at synet forsvinder under alle omstændigheder.

- Nu vil jeg lægge den blinde mand fra mig, siger Knud Romer i dokumentaren, efter seeren har fået indblik i, hvordan figuren blev brugt til at hjælpe Knud med at gøre grin med, at han var på vej til at blive blind.

Forsvinder hurtigt

I en samtale med sin øjenlæge får Knud fortalt, at der snart er helt sort i begge øjne, og der derfor ikke går længe, før han ikke længere kan se noget.

- Du ved det jo godt, der er ikke meget tilbage, siger lægen til Knud, hvortil han svarer, at han skam godt er klar over situationen.

- Det er jo blevet et absurd cirkus. Det står folk lige foran mig, som jeg ikke kan se, lyder det.

Men den erkendelse får da også forfatteren til at indse, at der ikke er nogen vej uden om den voldsomme sygdom.

- Det var som om, jeg vågnede op og tænkte 'tsk', det er, som det er, fortæller forfatteren.

'Den der blinker er bange for døden'-forfatteren får da også til sidst indvilliget i at få hjælp fra Dansk Blindesamfund, da han til sidst ikke kan overskue, hvordan han med offentlig transport, skal komme rundt til sine forpligtelser ude i landet.

Står frem med kæreste

Dokumentaren viser også Knud Romers privatliv frem.

I en samtale med skuespilleren Paprika Steen fortæller Knud Romer, at han har fået en 46-årig kæreste ved navn Laura Kirkegaard.

- Jeg er meget glad for hende, fortæller han i programmet og gør det klart, at parret skam har talt om, at Knud snart ikke længere vil være i stand til at se.

De to er stadig sammen i dag.

Knud Romer blev skilt fra sin kone efter en turbulent tid tilbage i 2018. Hun har ikke ønsket at medvirke i dokumentaren om Knud Romer, men skriver ifølge DR, at hun ønsker ham alt det bedste.

'Knud bliver blind' kan ses på DR.

Ekstra Bladet har tidligere mødt Knud Romer til en uddybende snak om hans sygdom og kommende totale blindhed. Det kan du lære mere om her.

