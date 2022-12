Knuser fan-drømme: 'Undskyld, men det er ikke sandt'

Hvis du er glad for romantiske komedier, så har du helt sikkert hørt om 'The Holiday'.

Den ikoniske film med folk som Cameron Diaz, Jude Law, Jack Black og Kate Winslet på rollelisten udkom i 2006, og siden har mange nok håbet på en efterfølger. Og for nylig så det ud til, at den drøm skulle gå i opfyldelse.

I hvert fald kunne Daily Mail fortælle, at efterfølgeren var på vej, og at Cameron Diaz og resten af filmens bærende roller havde skrevet under på, at de ville vende tilbage.

Men drømmen fik ikke lov til at leve i mange timer. Nancy Meyers, der både skrev og instruerede 'The Holiday', afliver nemlig klart rygtet.

'Så mange DM's (privatbeskeder, red.) omkring det her. Undskyld, men det er ikke sandt,' skriver hun på Instagram, hvor hun har delt et billede af Daily Mail-artiklen.

Annonce:

Meldingen har uden tvivl knust hjerterne hos en lang række fans. I kommentarsporet har folk som Kris Jenner, Katie Couric og den officielle Instagram-side for Oscar-uddelingen givet udtryk for, at de er triste over, at efterfølgeren ikke kommer alligevel.

Rygterne om en 'The Holiday 2' fik lidt mere troværdighed, efter Cameron Diaz tidligere i år meldte ud, at hun genoptog karrieren og vendte tilbage til Hollywood. Men det bliver altså ikke til noget i denne omgang.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Cameron Diaz har haft et vildt liv og en vild karriere. Du kan blive meget klogere på verdensstjernen her.