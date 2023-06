Knust Bachelorette-deltager: Kæmper med usikkerhed

Det kan sætte sine spor at være hovedkulds forelsket.

Sådan er det i hvert fald for bejleren Morten, der lige nu er aktuel i TV 2-programmet 'Bachelorette'.

I det ottende afsnit inviteres Jonas, Morten og Alexander på en danse-date af Julie.

På trods af at bacheloretten kalder daten for 'meget akavet', skal hun dog vælge, hvem der får æren af hende alene, når hun skal invitere en heldig mand med på en solodate.

Og her falder valget på Morten.

Under Julie og Mortens date kommer snakken hurtigt ind på Mortens usikkerhed, og hvad den skyldes.

Morten fortæller, at han kan være bange for at lade folk komme ind på livet af ham, da han tidligere er blevet hårdt såret i en kærligheds-relation.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Morten, der fortæller, at han fik sit hjerte knust i 2018.

- Jeg mødte en pige, da jeg boede i Australien. Da vi havde været kærester et par år, flyttede vi til Danmark for at finde fodfæste sammen. Men hun kunne ikke falde ordentligt til i Danmark, siger han.

- Da vi sagde farvel i lufthavnen, elskede vi stadig hinanden. Vi kyssede og krammede i lufthavnen. Jeg krydsede bare fingre for, at hun ville komme tilbage. Jeg har siden haft en usikkerhed i min krop, hvor jeg er bange for at gøre noget forkert, når jeg dater, fortæller Morten og fortsætter:

- Hvis man kalder sit hjerte et puslespil, så tog det lang tid for mig at samle brikkerne igen.

En skuffelse

Under daten lykkedes det til stor frustration og forvirring ikke Morten at få en rose af Julie, som han ellers virkelig havde håbet og troet på at få.

Da en ærgerlig og skuffet Morten efter en mislykket date møder de andre mandlige deltagere, åbner han endnu mere op omkring sin usikkerhed og bliver tydeligt rørt.

- Jeg synes, det er pinligt og har måske også brug for, at I griber mig lidt. Der gemmer sig nogle gange lidt en usikkerhed i mig, fortæller Morten foran alle mændene i programmet.

Du kan se hele 8. afsnit af Bachelorette på TV 2-play.

