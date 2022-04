Knust: - Jeg græd hele natten

Kaley Cuoco var knust over, at hun ikke fik en rolle i 'Knives Out 2' - men det skulle vise sig at være til hendes held

'Knives Out' var et bragende hit, da filmen i 2019 blev udgivet. Derfor er der også store forventninger til den Oscar-nominerede films efterfølger, der ser offentlighedens lys senere i år.

Kaley Cuoco har også store forventninger til den kommende film, og faktisk var hun sikker på, at hun skulle være et af de navne, man ville kunne opleve rulle over skærmen efter filmen.

- Jeg var overbevist (om at hun havde fået rollen, red.). Jeg var så sikker, at jeg havde pakket taskerne til turen til Grækenland. Og så fik jeg den ikke. Jeg var så knust, og jeg er normalt ikke knust over roller, siger hun til Glamour.

Den 36-årige skuespiller, der især er kendt for successerien 'Big Bang Theory', kom også langt i castingprocessen, men efter en række prøver og Zoom-møder gik rollen i stedet til Kate Hudson.

- Jeg græd og græd hele natten, siger hun og fortæller, at hun havde været sikker og følt sig som en stor kanon, der skulle spille med Daniel Craig.

Kaley Cuoco er dog kommet oven på igen.

Dagen efter fik hun nemlig et opkald omkring filmen 'Meet Cute', hvor hun skal spille over for Pete Davidson, der i øjeblikket er meget i medierne, fordi han har fundet sammen med Kim Kardashian.

- Det var det her lille, magiske manuskript, og det havde jeg aldrig fået mulighed for at lave, hvis jeg havde fået rollen i 'Knives Out 2', siger hun.

- Det er bare meningen, at det skal være sådan her. 'Knives' bliver fantastisk, og Kate er fantastisk. Det var meningen, at hun skulle lave den, og det var meningen, at jeg skulle lave denne. Måske kan jeg komme til audition på tre'eren, siger hun.