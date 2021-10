Knust over Georges død: - Han var som en far

Jens 'The Beast' Dalsgaard fik lørdag den ulykkelige besked, at hans nære ven George Olesen, der i halvfemserne var kendt som verdens stærkeste mand, var gået bort.

En time efter, at George Olesen blev fundet død i sit hjem i en alder af 60 år, modtog Jens Dalsgaard opkaldet, der allerede har sat dybe spor i den 37-årige online-coach.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg er selvfølgelig rigtig, rigtig ked af det. Han var et skønt menneske og altid i godt humør. Han havde så meget overskud og positivitet i sig. Men samtidig er jeg også glad, fordi han levede sådan et dejligt liv, siger han og fortsætter:

- Han var en mand, der levede sit liv på sine egne præmisser, og vi nåede at have nogle rigtig gode og dybe snakke. Og så er jeg glad for, at han nåede at være med i mit program (dokumentarserien 'Jens the Beast på TV 2, red.), hvor han var med til at give mig noget indsigt i mit eget liv.

Jens 'The Beast' Dalsgaard og George Olesen trænede sammen i forbindelse med optagelserne til TV 2-dokumentaren 'Jens the Beast'. Privatfoto

Tanker til familien

De to har kendt hinanden, siden Jens' sene teenage-år, og de sidste par år har de været i tæt kontakt med hinanden.

- Han har nok været ligesom en far for mig. Vi kunne altid tage en snak, og han var der altid for mig, når jeg havde brug for det. Så han var mere end bare en ven. Jeg har haft et meget vanskeligt forhold til min egen far, og der har George altid været en stor støtte for mig, fortæller han.

På Instagram har George Olesen tidligere på ugen delt et billede fra en hospitalsseng, hvor han skriver, at han har været indlagt efter en blodprop i hjertet, men at han igen var udskrevet og hjemme.

Jens Dalsggard ønsker dog ikke at komme ind på de nærmere omstændigheder ved George Olesens dødsfald af respekt for vennens nære familie. Det er også dem, hans tanker går til i dag.

- Jeg tænker mest på Jeanne (George Olesens kone, red.), for de har jo været sammen i 25 år og har stort set ikke haft én dag uden hinanden. Jeg tænker også på deres datter, Jennifer, og på Oliver (George Olesens søn, red.), siger han og fortsætter:

- Hvad de står med af afsavn nu, hvor han ikke er her mere, det kan jeg slet ikke sætte mig ind i.

George Olesen var som en far for Jens Dalsgaard. Privatfoto

Reddede ham

Særligt ét minde står tilbage for Jens Dalsgaard, når han tænker på deres forhold til hinanden.

Da Jens var ganske ung, blev hans mor alvorligt syg og døde, og det traume har han kæmpet med siden. Også hans kriminelle fortid har spøgt i Jens' indre, og han har ofte haft en følelse af, at den indre drivkraft, han havde, mod at blive stor og stærk var helt forkert.

Men det fik en snak med George Olesen lavet om på.

- Han fortalte mig om sin egen opvækst og de traumer, han havde med, og at hans drivkraft mod at blive stor og stærk handlede om, at han havde brug for at føle, at han kunne forsvare sig mod sin far, siger han og fortsætter:

- Den indsigt, han gav mig, reddede nok mit forhold til min egen far. Det har gjort, at jeg fik snakket det hele igennem med ham, og at jeg har et godt forhold til ham i dag, og det er jeg George evigt taknemmelig for.

Gav ham arvestykke Jens Dalsgaard fortæller også, at han fik sin første hund af George Olesen. - Lige siden har jeg haft en hund. Han har givet mig helt ufatteligt meget. Han var et skønt menneske, der havde så meget overskud at give af, og alle dem, der har mødt ham, fortæller det samme. Han satte tingene i perspektiv, og det er der somme tider langt imellem, at folk gør, så det skal man værdsætte, siger Jens Dalsgaard. Sidste gang de så hinanden, fik Jens Dalsgaard et særligt minde med hjem. - Vi var ude og træne sammen, og så kastede ham sådan en stærk mand-kugle til mig, som jeg greb, og der sagde han, at jeg havde gjort mig værdig til at få den. Den står på en særlig plads herhjemme nu, fortæller Jens Dalgsgaard og slutter: - Han vil for evigt være hos mig.

George Olesen rejste verden rundt som stærk mand, og han har slået mange rekorder undervejs.

I 1988 satte han sin første Guiness World Record, da han på seks timer præsterede at løfte en 50 liters fustage med øl fra gulvet ud i strakt arm 967 gange.

I december 2020 fortalte han til Ugeavisen MidtSyd, at han havde sat 199 Guiness-rekorder i løbet af karrieren, hvoraf 37 stadig står.