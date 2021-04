- Københavnerne har ikke forstået den

Regeringen slog tilbage i november fast - efter en stærk omdiskuteret beslutning - at alle mink skulle slås ned grundet risiko for coronamutationer.

Myndighederne meldte to måneder efter ud, at alle mink i Danmark nu var blevet aflivet.

Masseaflivningen blev igangsat, lige før optagelserne til anden sæson af TV2 Zulu-satireserien 'Minkavlerne' skulle begynde.

Serien blev skabt, længe inden at coronavirusset blev konstateret i Europa.

Bodil Jørgensen, der vender tilbage i rollen som den halvirriterede kromutter Sonja, understreger, at serien på satirisk vis skildrer de små lokalsamfund derude og ikke gør grin med minkavlerne.

- Det kunne lige så godt have handlet om en svineavler, understreger hun.

Serien tager udgangspunkt i et lokalt miljø i Nordjylland, hvor der avles mink, og centrerer sig om de personer og situationer, der udspiller sig i et lille samfund.

Fatter den ikke

Den 60-årige skuespillerinde er dog ikke i tvivl om, at serien ikke er noget for alle.

- Jeg tror ikke, det er alle, der synes, det er sjovt. Der er da sikkert nogle københavnere, der synes, det er dumt. Men det er fordi, de ikke har forstået det. Men humor er også en smagssag.

- Og der skal jo være noget for dem ude, hvor der ingen byskilte er. Der er jo så meget københavneri i forvejen, siger Bodil Jørgensen, som selv stammer fra Vejen.

Mange må alligevel have elsket serien, for den vandt en Zulu Award i 2020 for Årets Tv-serie.

Samme aften annoncerede de to manuskriptforfattere Kasper Gross og Jonas Mogensen, som også selv spiller med i serien, at der kommer en anden sæson.

Sæson to tager over, hvor første sæson sluttede, og Bodil Jørgensen beskriver fortsættelsen som det vilde vesten.

- Den næste sæson går ud af en tangent og bliver lidt Tarantino-agtig og splatter, siger hun med henvisning til den amerikanske kult-instruktør og fortsætter:

- På den måde har den virkelig fået et nøk opad, og jeg synes, det klæder den.

Anden sæson af 'Minkavlerne' kan ses på TV2 Zulu og på streamingtjenesten TV2 Play.