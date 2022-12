Købte sig til omtale på TV 2: Radio- og tv-nævnet går ind i sagen

Det skal være slut med at modtage penge for sponsoreret indhold på TV 2.

Sådan lød meldingen fra indholdsdirektør på kanalen Lotte Lindegaard, da hun tonede frem på skærmen i 'Presselogen' tidligere på måneden.

Alligevel går Radio- og tv-nævnet nu ind i sagen, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen til Ekstra Bladet.

Beslutningen fra nævnet kommer efter en række afsløringer fra Jyllands-Posten om, hvordan det har været muligt at købe sig til omtale i TV 2-programmer. Først I programmer som 'Go' Morgen Danmark' og 'Go' Aften Live', hvor tv-stationen efterfølgende ændrede praksis.

Siden kunne Jyllands-Posten dog afsløre, at det desuden var sket i vejrudsendelser på kanalen.

Her havde Peter Tanev i 2020 været en tur på Læsø, efter at øens turist- og erhvervsforening havde betalt for sponsorerede artikler og flere dages livesending, ligesom vejrværten også havde været på cykeltur i Berlin, efter at Tysk Turist Information havde betalt penge til TV 2.

Nu er det slut

Over for Ekstra Bladet har TV 2 blankt afvist, at kommercielle samarbejdspartnere har en indflydelse på det redaktionelle indhold. Men alligevel er det altså slut med at modtage penge for sponsoreret indhold.

- Når det handler om 'Go'-fladerne ('Go' Morgen Danmark' og 'Go' Aften Live', red.) og 'Dit vejr' vil vi ikke have penge tilknyttet sponsoraterne. Vi vil gerne lave samarbejder med ngo'er for at folde temaer ud, men vi vil ikke have, at der bliver givet penge til at producere indhold, sagde Lotte Lindegaard blandt andet i 'Presselogen'.

Lotte Lindegaard har ikke på noget tidspunkt - hverken til Ekstra Bladet eller andre medier - ønsket at fortælle, hvor meget TV 2 har tjent på betalt indhold, og præcis hvem der har betalt penge.