Kørt ned på live tv: Nu hyldes hun

Nogle mennesker er bare mere villige end andre til at gå ind i deres arbejde med krop og sjæl, og netop nu hyldes den amerikanske reporter Tori Yorgey fra tv-stationen WSAZ for at være en af dem.

Et klip, der viser Tori Yorgey udføre sit arbejde, da hun pludselig bliver ramt af en bil, er gået viralt.

- Oh my god, oh my god. Jeg er lige blevet ramt af en bil, men jeg er okay. Jeg er lige blevet ramt af en bil, men jeg er okay, Tim, lyder det fra den tydeligt chokerede journalist i klippet.

- Jeg er okay, du ved, det er live tv. Jeg har det helt fint. Jeg blev faktisk også ramt af en bil ud af det blå, da jeg gik på college. Jeg er så glad for, at jeg er okay, siger hun videre.

Burde få lønforhøjelse

Men det, der for alvor har fået folk til tasterne på sociale medier, er hendes efterfølgende reaktion. Hun rejser sig nemlig lynhurtigt op igen og fortsætter sit arbejde.

- Det er min sidste uge i det her job, og så sker det her. Jeg ved ikke, hvor jeg blev ramt, Tim, men jeg så hele mit liv passere for mit indre blik. Men det her er live tv, og jeg er okay. Jeg troede, jeg stod et sikkert sted, men jeg flytter lige kameraet, og så kan vi fortsætte, siger hun og rapporterer herefter videre om ekstreme vejrforhold på stedet.

'Denne kvinde burde få lønforhøjelse. Wow, den tålmodighed og venlighed hun viser efter at være blevet kørt ned. Jeg vil stræbe efter at være sådan. Jeg er glad for, at du er okay,' skriver en Twitter-bruger.

'Hun er blevet ramt af en bil, men gør sit arbejde færdigt. Totalt badass,' skriver en anden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør ugens afsnit af Kvindetribunalet, der blandt andet handler om InfluencerGossip-siden på Reddit