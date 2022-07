Den ikoniske gyser-filmserie 'Halloween' får snart endnu et kapitel med 'Halloween Ends', og nu er traileren til den længe ventede afslutning af versionerne med Jason Blum i spisen endelig kommet.

I traileren, som du kan se over artiklen, ses Jamie Lee Curtis' karakter, Laurie Strode, der peger en pistol mod Michael Myers, imens hun siger:

- Så kom, lad os gøre det.

Dramatikken stopper dog ikke her, da man hurtigt derefter ser ham smadre hende hen over et bord, som var det en wrestlingkamp.

Det stopper hende dog ikke:

- Kom an, motherfucker, lyder det tilbage.

Den grusomme og brutale kamp afsluttes tilsyneladende med, at hun stikker ham ned.

En person klædt ud som Michael Myers ved 'Halloween'-premieren i 2018. Foto: Getty Images

Mere på vej?

Producenten Jason Blum har tidligere teaset for, at der kan komme mere i 'Halloween'-serien. Det bliver dog ikke fra ham og hans hold.

- Jeg sagde ikke, at det blev dén sidste 'Halloween'-film. Det er vores sidste 'Halloween'-film. Vi har ikke rettigheder til at lave flere, de går tilbage til Malek (Akkad, red.). Hvad han har tænkt sig at gøre, det ved kun han, men vi er færdige, dette bliver vores sidste film, og jeg tror, folk bliver meget glade (når de ser den, red.).

'Halloween'-franchisen begyndte helt tilbage i 1978 og blev genoplivet med 'Halloween' fra 2018 og 'Halloween Kills' fra 2021. I alt er der udkommet 12 film og 'Halloween Ends' bliver den 13.

Det bliver også et farvel til rollen som Laurie Strode for Jamie Lee Curtis, og det bliver en speciel følelse, siger hun til People og fortæller om øjeblikket, hvor hun havde skudt sin sidste scene.

- Det gik op for mig, at det var det sidste billede af Laurie Strode, efter jeg har spillet hende i 44 år. Er det ikke vildt? Det føltes meget tilfredsstillende, siger hun og tilføjer, at hun tror, at folk vil tabe underkæben over afslutningen.