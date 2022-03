Kom så, DANmark!

Danske Dan er for anden gang nomineret til en oscar. Spændingen udløses i nat

Oscarnomineringer gør dig klogere at høre på.

Det er Dan Laustsen et lyslevende dansk eksempel på.

Den 67-årige filmfotograf fra Aalborg kan natten til mandag vinde sin første oscar for sit arbejde med ’Nightmare Alley’. Det er anden gang han er nomineret til den største filmstatuette af dem alle.

- Før jeg blev nomineret for 'The Shape of Water' kunne jeg godt forvente diskussioner om, hvorvidt lyset var rigtigt sat, og hvorfor skuespillerne skulle se sådan og sådan ud.

- Men da jeg fik specielt den anden nominering her, så gik det op for folk, at jeg ved, hvad jeg snakker om, siger Dan Laustsen i et interview med Ritzau.

’Nightmare Alley’er instrueret af Guillermo del Toro, som Dan Laustsen for første gang arbejdede sammen med for 25 år siden.

Som en drøm

Her lavede de sammen filmen 'Mimic', og 15 år senere indspillede de 'Crimson Peak', før de fik verdenssucces med oscarbaskeren 'The Shape of Water'.

- Vi har altid klikket enormt godt også kunstnerisk. Vores æstetik er den samme. Guillermo er en fuldstændig utrolig instruktør, og det er en drøm for en fotograf at arbejde med ham, siger Dan Laustsen.

Nu krydser han fingre for at han udskifte årets nominering med en egentlig statuette og få yderligere vægt bag sine ord under den næste diskussion.

- Det bliver ikke større i filmverdenen end at blive nomineret til en Oscar. Det skulle måske lige være at vinde den, siger han.