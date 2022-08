Komiker bliver vært på 'Vild med dans'

Det er lige så sikkert, som at bladene falder af træerne! 'Vild med dans' er tilbage i flimmerkassen til efteråret.

Men ikke alt er, som det plejer, når der er sæsonpremiere på det populære TV 2-program 9. september.

Med farvel til både vært gennem syv sæsoner, Christiane Schaumburg-Müller, og danse-legenden Britt Bendixen bag dommerbordet skal seerne til at lære to nye ansigter at kende.

Sarah Grünewald, der i år kan fejret tiårs jubilæum som vært på 'Vild med dans', har allerede fortalt, at hendes nye kollega er en mand, og nu afslører TV 2 så, hvem han er.

Valget er faldet på komikeren Martin Johannes Larsen, oplyser kanalen i en pressemeddelelse.

Glad og stolt

Den 32-årige fynbo har aldrig tidligere haft et lignende job, men han glæder sig til at prøve sig selv af som tv-vært, fortæller han.

- Jeg er jo komiker, men jeg har altid tænkt, jeg gerne ville bevæge mig mod en værtsrolle. Derfor er jeg meget glad og stolt over, at TV 2 har valgt at gå med mig. Min allerstørste opgave og indstilling til programmet er at være 100 procent mig selv og forhåbentlig lade dette smitte af. Der er selvfølgelig noget at skulle leve op til, for Christiane (Schaumburg-Müller, red.) var og er en fremragende vært, så jeg håber, jeg kan leve op til forventningerne. Jeg bliver givetvis en lidt anderledes vært, men det, tror jeg, kun er godt, siger Martin Johannes Larsen i pressemeddelelsen.

Martin Johannes Larsen glæder sig til at komme i gang med sit nye job. Foto: Anthon Unger

Den nye 'Vild med dans'-vært er født i Aarup på Fyn og er en del af duoen 'Lidt til lægterne', der blandt andet stod bag 'Hey ho for Hjulmandia' og 'Simon Kjær han ka godt li' calzonææ' under fodbold-EM i 2021.

I 2021 blev han nomineret som årets komiker ved Zulu Comedy Galla, og så kender nogen ham måske fra tv-serien 'Sunday'.

Kan skifte gear

Hvorfor valget netop er faldet på Martin Johannes Larsen som vært på den 19. udgave af 'Vild med dans', forklarer TV 2-redaktør Thomas Richardt Strøbech med disse ord.

- 'Vild med dans' er først og fremmest en fest, og Martin er ham, man rigtig gerne vil sidde ved siden af til festen: Han kan få en til at grine helt nede fra maven, samtidig med at han hurtigt kan skifte gear og føre en begavet, dybere samtale. Den perfekte kombination, når man skal få de ti dansepar til at fortælle om alle deres følelser og tanker lige efter dansen på direkte tv, siger han.

Ud over at være på skærmen fredag efter fredag fra begyndelsen af september vil Martin Johannes Larsen også kunne opleves i 'Stormester' på samme kanal i løbet af efteråret.

