Komiker springer ud som sportsvært

De seneste år har han udfordret sin komiske komfortzone med både skuespil og tv-optrædener.

Nu kan komikeren Mahamad Habane skrive endnu en ting på sit cv.

Han springer nemlig ud som tv-vært.

Sammen med sportsværten Mette Cornelius skal han være med til at guide seerne igennem vinter-OL.

Blandt andet i programmet 'På glatis', som bliver vist på Discovery+.

I optaktsprogrammet besøger Mahamad Habane og Mette Cornelius de danske atleter hjemme og i udlandet for at blive klogere på deres discipliner, skriver Discovery i en pressemeddelelse.

- Måske er det dumdristigt af mig. For at være helt ærlig ved jeg meget lidt om sport og endnu mindre om vinter-OL. Men jeg er et meget nysgerrigt menneske, og derfor glæder jeg mig til at komme i gang og blive klogere på, hvad vinter-OL er for en størrelse, siger Mahamad Habane i pressemeddelelsen.

Fra 4. februar og 16 dage frem kan man på kanalen følge alle de sportskonkurrencer, der foregår i Beijing, hvor Danmark sender et historisk stort hold på 62 atleter afsted.

Hver dag under legene vil de to værter desuden stille skarpt på dagens begivenheder i programmet 'Mette, Mahamad og OL-gæsten', hvor de - som navnet antyder - får en gæst i studiet hver dag.

Mette Cornelius glæder sig til at arbejde med Mahamad Habane, fortæller hun.

- Jeg blev forelsket i vinter-OL for fire år siden og har derfor glædet mig længe til at dække det, siger hun i pressemeddelelsen.

- Med Mahamad ved min side har jeg allerede erfaret, at der kan ske hvad som helst, så jeg glæder mig til at invitere seerne indenfor.

Komikeren Mahamad Habane har de seneste år medvirket i underholdningsprogrammet 'Stormester' på TV 2, og så er han sprunget ud i skuespillet.

Blandt andet i comedyserien 'GG Horsens', og han har haft hovedrollen i rapperen L.O.C.s musikvideo til nummeret 'Milkshake'.

De første tre af otte afsnit af programmet 'På glatis' kan ses på Discovery+.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør ugens afsnit af Kvindetribunalet, hvor vi blandt andet snakker om Simi Jans temperamentsproblemer, der har ført til at flere af hendes kollegaer ikke vil rejse med hende