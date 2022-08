Kommentar: DR prostituerer sig selv

Jo, Simon Spies ligner bestemt en sadistisk og perverteret gammel gris, der udnyttede purunge piger fra ressourcesvage hjem. Så er det sagt, i første sætning.

Men også andre ublu metoder spøger i den alenlange dokumentar om Spies og morgenbolledamerne. Man angriber datidens dårlige moral med MeToo-journalistikkens uetiske effektmageri; alverdens andenhåndskilder, dramatisk musik under udokumenterede påstande, og en gennemgående mangel på genmæle.

Simon Spies og hans førstesekretær Lene, der også får lidt af hvert skudt i skoene, klager nok ikke fra det hinsides, men faktisk er også afdøde personer beskyttet mod æreskrænkelser. Det står sågar i DR’s etiske retningslinjer.

Mandesvin til frituresstegning

Selv på statsfinansierede medier har man rykket grænsen for objektivitet og troværdighed. Ligesom med sidste års dokumentar om de seksuelle udskejelser på TV 2, så skal vi nu endnu længere tilbage.

Mindst 50 år, hvor endnu et celebert mandesvin bliver tøet op til hurtig friturestegning i vor nyvundne puritanske tidsånd.

Og ligesom dengang, så forarger Simon Spies stadig på alle forsider. Nutidens kendisser profilerer sig selv på sociale medier uden tilsyneladende at have nærstuderet dokumentarens mangel på dokumentation og tendentiøse trang til decideret følelsesporno.

Alle kvinder er ofre

Den gennemgående hovedkilde, Anika Barkan, bliver højst mærkværdigt brugt som både part, interviewer og ekspert. Hun psykoanalyserer konstant Simon Spies, selv om hun bare vil kende sandheden om sin afdøde søsters tid som purung morgenbolledame.

Anika Barkan er hovedperson og drivkraft i DR-dokumentaren. Foto: DR/Laud People

Anika ved 'meget lidt om, hvad der skete, da hun var hos ham', hvorefter vi igen og igen bliver mindet om, at Anikas ældre søster, Heidi, efter sin tid hos Spies blev stiknarkoman og døde af aids.

Klip til Spies og morgenbolledamerne tilsat melankolsk klaverspil, naturligvis. Og Anika, der siger, at hun 'gerne vil tale om Spies uden at nedgøre ham'.

En pige for en opvaskemaskine!

Underforstået, at Simon Spies gjorde hendes søster til stiknarkoman. Mere end den fælles mor, der også var et skadet menneske, forstår vi.

Vi lever i besynderlige tider, hvor det åbenbart kun er magtfulde mænd, der skal stå til ansvar, når forældre svigter deres døtre ved at lade dem stå i kø til en haremshule.

DR skubber Anika Barkan foran sig, mens hun opsøger tidligere morgenbolledamer. En solid jysk kvinde formåede at sige fra og fastholder, at Simon Spies ikke tvang nogen til noget. Så kommer DR’s interviewer ellers ind for at fastholde det allerede vedtagne billede af, at al skyld og skam ligger på Spies.

Et andet eksempel: En mor og datter tager ind til Spies-hovedkvarteret på Mercur Hotel for at få sig et par drinks. Moren ender med at sælge sin datter til rejsekongen, hurtig sex for en opvaskemaskine. Simon Spies er systematisk skruppelløs, lyder konklusionen.

Som en brækket arm

- Folk vil gøre hvad som helst for penge, siger kronvidnet Charlotte Nielsen. Hun er den eneste, som på en måde bevidner, at Simon Spies rent faktisk brækkede en arm for 10.000 kroner.

En af dem, der interviewes i dokumentaren, er Charlotte Nielsen (til højre), der er tidligere morgenbolledame og prostitueret. Foto: DR/Laud People

Ordret siger hun: 'Jeg mener, der var hende Heidi, som var kok, og så var der din søster. Altså, jeg ved, at Heidi Kok gik med til at få brækket sin arm'.

Den var ikke gået i retten. Blev den brækket, ville man nok spørge.

Alle mænd er skyldige

Carl Bjerredahl, tidligere informationschef og nær ven med Simon Spies, nu berømt på sociale medier for at være filmens ærlige idiot, siger, at han aldrig har hørt om brækkede arme. Alligevel er brækkede arme blevet en uomtvistelig sandhed i diverse SoMe-opdateringer.

Men nuvel, DR har som alle andre medier i den her tid sin egen definition af de presseetiske regler, som vist er: Alle magtfulde mænd er skyldige i hvad som helst, indtil det modsatte er bevist.

Målet helliger midlet. Jeg synes, det ligner, at DR prostituerer sig selv i den politiske korrektheds navn. Det er 'på med luderhatten', som morgenbolledamerne sagde det.