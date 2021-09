Kommer voldsomt til skade i 'Robinson'

Det ser umiddelbart legende let ud, da deltagerne i mandagens premiere på 22. sæson af TV3-programmet 'Robinson Ekspeditionen' skal kure ned ad en svævebane og lande i et felt i sandet.

Men for deltageren Asma Saidi får svæveturen voldsomme konsekvenser, da hun lander forkert og med et ordentligt 'knæk' brækker lårbensknoglen.

Og selvom Asma havde ambitioner om at vinde det hele, må hun udgå af konkurrencen som den allerførste.

- Der var tre ting, jeg sagde, jeg aldrig skulle gøre på tv: At græde, lave drama og at brække noget. Og jeg formåede jo så at gøre alt det, jeg ikke ville, siger hun til Ekstra Bladet.

Asmas 'Robinson'-eventyr blev kort. Foto: TV3 / Janus Nielsen

Kunne have gjort mere

Men som om, det ikke var nok at komme slemt til skade, må Asma den efterfølgende tid også igennem et kaotisk forløb og dagevis i smerter.

- Jeg havde godt set de kår, der var i landet (Den Dominikanske Republik, red.), og jeg vidste godt, at det ikke var det rigeste land. Da de kom og skulle stabilisere mit ben under dysten, gjorde de det for eksempel også med pap, fortæller hun og fortsætter:

- Man tænker bare: 'Åh gud, er det nærmest en kniv og en gaffel, jeg skal opereres med'. Så det frygtede jeg 100 procent.

Asma: Jeg troede jeg skulle dø Da Asma efter uheldet ankommer til hospitalet i Den Dominikanske Republik, hvor optagelserne finder sted, må hun igennem, hvad hun betegner som et hektisk forløb. - Jeg kommer ind, og de finder ud af, at jeg har brækket benet. Da jeg skulle have taget røntgen-billeder, rykkede de rundt på mit ben, mens det var brækket. Det gjorde så, at jeg begyndte at hyperventillere, jeg kunne ikke trække vejret, jeg var bange, og mit ben spændte, fortæller hun og fortsætter: - Det var helt tosset, og det gjorde også, at jeg ikke følte, jeg kunne stole på dem. Også fordi de kun snakkede spansk, så jeg kunne ikke forstå, hvad nogen sagde. Det står hurtigt klart, at hun af hensyn til sit helbred ikke kan flyves til Danmark for at blive opereret. Derfor må hun vente et par dage på at få en operation i Den Dominikanske Repuplik. Op til operationen modtager hun ikke morfin mod sine smerter. I stedet smertedækkes hun med paracetamol, fortæller hun (svarende til Panodil, red.). Under operationen mister hun en del blod og må derfor også gennem to blodtransfusioner. - Da jeg fik blod, lå jeg i otte timer og kampsvedte og troede, jeg skulle dø. Jeg hev efter vejret, hele min seng var våd af sved, og jeg var syg et par dage efter, lyder det fra Asma. Efter opholdet på hospitalet og efterfølgende en uge på hotel, hvor hun kom en smule til hægterne, blev hun sendt hjem til Danmark. - Lægerne i Danmark har også været helt i chok over, hvordan det er foregået. Særligt det med, at jeg ikke har fået morfin med det samme, for det skulle jeg have haft, siger de, fortæller Asma. Vis mere Vis mindre

Hele forløbet har fået hende til at tænke over, hvordan produktionen har ageret. Hun mener nemlig, at de kunne have gjort mere for at sikre sig, at øvelsen forløb som den skulle og for at hjælpe hende og være der for hende i forløbet.

- Jeg tror nok, de kunne have gjort mere ud af at tjekke op på hospitalerne og måske have en tolk med på hospitalet. Jeg fik jo kastet en forsikringsblanket lige i hovedet og spørgsmål om, hvad min blodtype var og alt muligt lort, så jeg følte lidt, at jeg stod alene i det. Det skulle de have haft bedre styr på, siger Asma og tilføjer:

- De kunne måske også have vist øvelsen, inden jeg skulle hoppe, for så havde vi kunnet se, at man ikke kunne gøre det. Ralf falder jo også inden mig. Og jeg har fået at vide, at de efterfølgende rettede banen.

Asma kommer til skade på svævebanen. Foto: Nent Group Danmark

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med NENT Groups programdirektør Kenneth Kristensen. Han har dog ikke ønsket at stille op, men har i stedet sendt sine kommentarer på skrift.

Dem kan du læse herunder:

TV3: 'Sikkerheden er meget vigtig for os' Ekstra Bladet har sendt en række spørgsmål til programdirektør Kenneth Kristensen, som fremgår i kursiv. Har produktionen ikke haft godt nok styr på sikkerheden i forhold til udfordringen? Hvordan bliver udfordringerne testet, inden deltagerne bliver kastet ud i dem? Hvorfor var der ikke professionelt udstyr på stedet, når man ved, at folk kan komme til skade ved udfordringerne? 'Sikkerheden er meget vigtig for os, og vi har en særlig sikkerhedsansvarlig, der altid gennemtester banerne, inden de tages i brug samt er en del af gamebriefingen med deltagerne, hvor han gør dem opmærksom på, hvilken teknik de skal bruge, og hvad de skal være ekstra opmærksomme på.' 'Når det er sagt, så kan vi ikke helgardere os mod uheld, men i disse tilfælde har vi en fast procedure samt akut lægehjælp på stedet. I de sjældne tilfælde, hvor det ikke kan løses på location, tager vi med den tilskadekomne til et hospital af international standard, hvor vi sikrer den rette behandling – dette gjorde vi også med Asma', skriver Kenneth Kristensen. Ændrede man på banen efter Asmas uheld? 'Efter Asmas uheld justerede vi svævebanen yderligere, det er ikke et udtryk for, at den ikke er sikker, men vi sender selvfølgelig ikke resten af deltagerne gennem en uændret bane, hvor der lige er sket et uheld.' Kennet Kristensen understreger, at der var en deltageransvarlig var den danske produktion til stede med Asma under hele forløbet, at man havde indhentet sundhedsoplysninger på forhånd, og at man sørgede for at oversætte den vigtige information fra spansk 'hurtigst muligt'. Asma går stadig på krykker og ved endnu ikke, om hun får varige men efter uheldet. Hvordan forholder I jer til det? 'Det er et voldsomt uheld, Asma har været ude for, og det er en yderst ærgerlig situation. Det er også en hård ekspedition, og desværre kan vi ikke helgardere os mod uheld. Det er dog vigtigt at understrege, at vi aldrig vil lave en udfordring, som vi på forhånd ved er farlig for deltagerne', skriver Kenneth Kristensen. Vis mere Vis mindre

Lidt bitter

I dag går Asma stadig på krykker, og hendes ene ben er nu længere end det andet. Hun har endnu kun en vag ide om, hvor alvorlige men hun vil have efter uheldet resten af livet.

- Når man får at vide, at man er totalt dækket sikkerhedsmæssigt, så får man tillid til, at der er styr på det hele, men når man så ender med at brække benet, jamen så bliver man jo lidt bitter.

- Det her kommer jeg måske til at leve med resten af livet, og det er ikke noget, de kommer til at mærke, siger hun.

Asma dukkede op med krykker til pressemødet forud for premieren på 'Robinson'. Foto: Kenneth Meyer

Hun har dog fået det ud af sit uheld, at hun nu har engageret sig frivilligt hos Røde Kors.

- Da jeg lå søvnløs på hospitalet, kom jeg til at tænke på de personer, der ligger alene og er ved at dø. Så fandt jeg frem til vågetjenesten ved Røde Kors, hvor jeg har meldt mig som frivillig.

- Der er ikke nogen, der skal ligge alene og dø, Og det, synes jeg, var en god oplevelse at få ud af det her.

'Robinson Ekspeditionen' vises på TV3 mandag klokken 20 og kan streames på Viaplay.

Når 'Robinson Ekspeditionen' ruller over skærmen på TV3, presses deltagerne i de mange fysisk hårde udfordringer. Men faktisk er det ikke alt, man ser i programmet.