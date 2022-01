Konkurrent kaprer populær DR-profil

Fremover kommer musikconnaisseuren Anders Bøtters stemme også i æteren på Radio4.

DR-profilen, som især er kendt for sit energiske metalprogram 'Sort Søndag' på DAB-kanalen P6 Beat, får nemlig nu også sit helt eget musikprogram på Radio4.

Det afslører Radio4 i en pressemeddelelse.

I programserien 'Portrætalbum' får Anders Bøtter besøg af en række kendte danskere, der vil fortælle anekdoter om deres op- og nedture gennem et album, som betyder noget ganske særligt for dem.

- Det er meget vigtigt, at det ikke er deres yndlingsalbum, men et album, der har betydet og måske stadig betyder noget for dem, og som de har lyst til at tale om.

- På den måde får vi tegnet nogle helt anderledes portrætter forhåbentlig fyldt med en masse nye røverhistorier og personlige fortællinger, siger Anders Bøtter i pressemeddelelsen.

I premiereprogrammet er tv-vært Ida Wohlert fra 'Go' Morgen Danmark' gæst, afslører Radio4.

Hun kommer i studiet til en snak om sin tid på en katolsk privatskole i USA, sit forhold til fyren Marshall, der kom fra den lokale drugdealerfamilie i nabobyen, og så vil hun fortælle om grungemusikkens betydning for hende.

Blandt sæsonens gæster er også forfatter Leonora Christina Skov og tidligere cykelrytter Brian Holm.

'Portrætalbum' sendes fredag klokken 17.05 og kan også findes som podcast.