Kontroversielt DR-program vender tilbage

Nu er der godt nyt til dem, der har savnet Signe Molde på skærmen.

I september vender DR-værten nemlig tilbage med sæson to af sin satiriske reportageserie 'Signe Molde på udebane', oplyser DR i en pressemeddelelse.

Tidligere har hun besøgt abortmodstandere, aktivistiske veganere, ihærdige omskæringstilhængere og en CO2-befængt modeindustri.

I seriens anden sæson møder hun ligeledes 'danskere med kontroversielle holdninger - fra præster, der afviser at vie homoseksuelle, og tykke, der afviser, at overvægt er usundt, til 'klimarealister', der mener, at det er bedst at gøre ingenting for klimaet', som der står i presemeddelelsen.

Sådan så det ud, da Signe Molde i første sæson mødte en omskæringstilhænger. Foto: Kasper Borg/DR

For to år siden havnede DR-værten Signe Molde i et stormvejr, da kritikere mente, hendes premiereprogram sparkede nedad.

Første afsnit gjorde nemlig grin med transkønnede, og LGBT+ Danmark mente, at 'programmets jargon og klipning mellem de transkønnede sportsudøvere og et grinende publikum resulterer i, at transkvinderne bliver gjort til objekt for spot og forargelse,' som foreningen dengang skrev på deres hjemmeside,

Signe Molde tog dog kritikken med oprejst pande, og da Ekstra Bladet dengang spurgte til en kommentar, skrev hun til os, at hun håbede, programmet 'med humor og ærlighed kan udfordre os gammeldags typer og nærme os hinanden - og måske ovenikøbet skabe nysgerrighed over, hvad det egentlig vil sige at være transkønnet'.

'Og hvad er det, der gør, at nogen LGBT+-personer ikke kan grine ad alle de samme jokes som jeg ... Det vil jeg gerne finde ud af, og jeg tager gerne et par slag for at nå dertil,' skrev hun.

'Signe Molde på udebane' kan ses på DRTV fra 18. september.