Kopi-kiks på DR: - Det var ikke godt nok

- Den her kage er ikke ny for mig.

Sådan lød kritikken fra Marcus Grigo, der er dommer i 'Den store bagedyst', da han i lørdagens premiereafsnit af programmet skulle vurdere deltageren Johanne Gormsens mesterværk.

Amatørbagerne, der lørdag var i bageteltet for første gang, havde fået til opgave at bage et mesterværk, der fortalte en personlig historie om dem selv.

Her valgte 17-årige Johanne at lave en kage, der skulle ses som en hyldest til hendes nevø.

Johannes mesterværk, hvor der blandt andet blev brugt lyseblå fondant, forestillede en babys blenumse og et par små babyfødder.

Her ses Johannes fortolkning af mesterværket. Foto: DR

Et kagemotiv, som er velkendt, og som der findes tusindvis af lignende eksempler på, hvis man tager en søgning på Google for at hente inspiration til en kage til dåb eller babyshower.

Herunder kan du se eksempler på kager, der ligner Johannes til forveksling:

Ikke kreativ nok

Set i bagklogskabens lys kan Johanne da også godt se, at hendes kage var lidt for uoriginal.

- Det gik jo ikke så godt med den opgave. Jeg tror, at jeg misforstod den. Det følte jeg i hvert fald. Det var ikke godt nok, siger Johanne til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Altså eksempelvis lavede Frederik en meget personlig kage om, at han sprang ud, og der synes jeg måske ikke, min var kreativ nok, selvom udseendet var flot, og den lignede en baby. Men den lignede for meget noget, man har set før.

Johanne tog dommernes feedback til sig, fortæller hun. Foto: DR

Dog var der også en bestemt historie bag Johannes kage.

- Det var jo en hyldest til min nevø, fordi jeg er blevet moster og gudmor. Og det har været en stor ændring for mig, fordi jeg ikke har været vant til, at der var børn i min familie. Så for mig er det en rigtig stor ting.

- Marcus Grigo påpeger, at han måske synes, at den ligner lidt for meget noget, man har set før. Hvad tænker du om det?

- Jeg vil nok sige, at jeg har ladet mig inspirere lidt for meget. Det her er jo en meget klassisk babyshower-kage og også en af de allerførste kager, jeg lavede, siger hun og fortsætter:

- Men jeg tog virkelig kritikken til mig og satte mig for at være mere kreativ i næste program, og det vil jeg også mene, at man vil kunne se. Jeg tog fri fra skole i nogle dage og brugte al tiden på at brainstorme og at få idéer, så det ikke endte på samme måde igen, understreger hun.

17-årige Johanne er den yngste deltager i 'Den store bagedyst' i år. Foto: DR

