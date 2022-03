Kopierer Danmark: Første ændring i 19 år

TV 2 har allerede meldt ud, at sæson to af datingprogrammet 'Bachelor' bliver med ikke bare en, men to mandlige hovedrolleindehavere fra begyndelsen. Programmet er blevet optaget og ruller hen over de danske tv-skærme senere på året.

Men nu vil USA også være med i dobbelt op-legen, og tv-stationen ABC har netop offentliggjort, at det kommende sæson af 'Bachelorette', hvor der er byttet rundt på kønnene, vil byde på to singlekvinder i front, der uddeler roser til de håbefulde mænd.

Og de to kvinder, Gabby Windey og Rachel Recchia, hungrer virkelig efter kærligheden, efter de begge netop er blevet dumpet i finalen i den 26. udgave af 'Bachelor'.

Det er første gang i programmets 19-årige historie, at der forsøges med to rose-uddelende frontfigurer fra første afsnit, skriver flere amerikanske medier - blandt andet Variety.

I 2015 havde deltagerne mulighed for at vælge mellem to mulige bacheloretter, hvorefter den ene blev sorteret fra efter første afsnit. Og i 2020 var der også to bacheloretter, men det var kun fordi, den første fandt kærligheden hurtigt.

Sæson 19 har premiere på amerikansk tv 31. juli.

Dobbelt dansk

Da 'Bachelor' havde dansk premiere på TV 2 sidste år, blev den oprindelige ungkarl Casper Berthelsen suppleret af Jaffer Janjooa i løbet af sæsonen.

I slutningen af december afslørede kanalen så, at næste sæson bliver med to bachelorer, Kasper Skak og Philip Geisler Berg, der skal date og kæmpe om 20 singlekvinder.

Den ene af dem kan du måske genkende.

TV 2 har endnu ikke meldt ud, hvornår der er premiere på sæsonen.

