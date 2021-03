Krænkede kvinder tordner: - Jeg er så skuffet over TV 2

De seneste dage har TV 2 Play-dokumentaren 'Alex undskylder' vakt opsigt og kritik fra flere fronter.

I dokumentaren følger man komiker Alex Thelander, der fortæller om sin pornoafhængighed og en række krænkelser, han har udsat et stort antal kvinder for - herunder uønskede nøgenbilleder, han har sendt i deres retning.

Ekstra Bladet har været i kontakt med seks kvinder, der fortæller, at de er blevet systematisk krænket af Thelander.

De beretter om alt lige fra uønskede nøgenbilleder og videoer til truende adfærd. Ekstra Bladet har set dokumentation for flere af krænkelserne, heriblandt screenshots af videoer og billeder.

Kvinderne ønsker at være anonyme og fremgår derfor kun med deres fornavne. Ekstra Bladet kender deres fulde identitet.

Fælles for dem er, at de er kede af måden, TV 2 har valgt at fremstille sagen på.

- Jeg var rystet, da jeg så dokumentaren. Jeg sad vitterligt og rystede i flere timer efter. Jeg er forfærdet over, hvor ensidig den er og over formatet, siger en kvinde ved navn Mette til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg hadede at se min krænker stå i solskinnet ved Søerne og føle sig 'renset' efter at have sendt en sms til sin eks. Jeg følte, at det var stærkt framet, og at det hele handlede om, hvor synd det var for Alex. Det var som en lussing i ansigtet, og jeg blev så vred. Jeg er så skuffet over TV 2, lyder det.

Mangler en undskyldning

Mette hæfter sig ved, at TV 2 i beskrivelsen af dokumentaren påpeger, at Thelander krænkede tilfældige kvinder, og at han 'undskylder til kvinderne'. Den udmelding kan hun ikke genkende.

- Vi sidder en hel flok kvinder tilbage og er målløse over at være blevet bagatelliserede, fordi Alex havde brug for 'at komme videre i sin proces'. Vi er målløse over at høre hinandens historier. Ingen af os vidste, at det også gik ud over andre.

- Hvad skulle TV 2 have gjort anderledes?

- De skulle have været langt mere kritiske over for ham og have tænkt på konsekvenserne for os, hans handlinger gik ud over. Ved at være mikrofonholdere for ham har de revet op i mange psykiske sår hos mig og andre kvinder.

- Jeg har ikke sovet godt, siden dokumentaren kom frem. Det synes jeg simpelthen ikke er fair - skal jeg virkelig retraumatiseres for, at Thelander kan få det bedre?, siger hun.

Det siger TV2 om kvindernes kritik I en mail fra Marie-Louise von Holstein, der er chefredaktør på TV2 Echo og TV2 Play Nyhederne understreger hun, at hun er ked af de krænkede kvinders oplevelser. 'Jeg er ked af, at nogle kvinder har opfattet programmet som ensidigt. Det har ikke været vores intention. Programmet handler om, at Alex Thelander fortryder og undskylder sin krænkende opførsel over for kvinder', lyder det i mailen, der fortsætter: 'Problemet med dick pics er stort, og der er sket et skred i vores samfund. En fjerdedel af alle mænd mellem 20 og 40 år har sendt dick pics, og dermed har mange kvinder modtaget uønskede billeder. Vi har med TV 2 PLAY-temaet ’Udnyttet online’ bragt flere forskellige programmer, hvor krænkede kvinder og mænd fortæller om de alvorlige konsekvenser, det har haft for dem at blive udsat for krænkende adfærd'. 'Et enkelt af disse temaprogrammer handler om at få krænkerne i tale – i dette tilfælde Alex Thelander, der fortryder sit misbrug og undskylder for krænkelser over for kvinderne. Det, mener jeg, er en interessant historie at fortælle i en tid, hvor der bliver sendt flere og flere dick pics, og hvor pornoafhængighed er blevet et større problem i samfundet', lyder det afslutningsvis i mailen. Vis mere Luk

'Blev rasende'

Hun bliver bakket op af en lang række andre kvinder, Ekstra Bladet har været i kontakt med. Heriblandt kvinden Ann-Sophie, der kender Thelander gennem comedymiljøet. Hun har igennem en længere periode også modtaget uønskede nøgenbilleder fra Thelander.

- Jeg blev rasende, for det er meget retraumatisernede, når det kommer lige op i øjenhøjde. Det er en dokumentar, vi kvinder ikke har bedt om, hvor Thelander får lov til at styre historien og narrativet. Det er i min optik helt vanvittigt og absurd, siger hun og fortsætter:

- I programmet bliver det fremlagt som, at han har en intention om at sige undskyld. Men det er jo et stort 'undskyld, men'. Han bliver fremstillet som offer, og han får lov til at fortælle, at krænkelserne skyldes hans misbrug, uden at der bliver spurgt kritisk ind til det, siger hun.

Mange ting kunne være gjort anderledes Ann-Sophie fortæller, at hun er fortaler for, at den krænkende part også får taletid i debatten. Dog mener hun, at der er mange ting, TV 2 med fordel kunne have gjort anderledes. - Jeg synes, det er problematisk, at man giver ham så meget taletid, når han selv siger, at han kun har været 'clean' i 45 dage. Det er jo stadig en sag, der ikke er lukket for mange af os, og det er et åbent sår, som der ikke er kommet en afslutning på. Derfor er det for tæt på, og der er ikke distance nok til det, der er sket. - Og så synes jeg jo bare, at han slipper for billigt. Han gør ikke en indsats for at sige undskyld til os. Det er ikke svært at skrive et håndskrevet brev til os alle. Hvis han har kunnet sende dick picks til os, kan han nok også finde ud af at sende os en undskyldning. Det bliver for letkøbt bare at konkludere, at vi nok ikke vil høre fra ham. Han spurgte jo heller ikke, om vi ville se et billede af hans diller, siger Ann-Sophie, der ligeledes kritiserer, at TV 2 ikke har gjort en større indsats for at få dem i tale. 'Stoppede i tide'

I programmet siger Thelander, at han er glad for, at han 'stoppede i tide', før krænkelserne tog yderligere fart. Den formulering giver Ann-Sophie ikke meget for. - Du er ikke en good guy, for du stoppede ikke i tide. Tide er sket. En krænkelse er en krænkelse for meget. Det er ikke en leg, hvor vi skal overgå hinanden i krænkelser, lyder det fra Ann-Sophie. - Man skal ikke have ros, uanset om man så 'kun' har krænket en. I dokumentaren holder han stadig på magten i forholdet, og det pisser mig af. 'Undskyld, men'. Der er hele tiden det der men og en undertone af, at det er synd for ham, og jeg mangler en uforbeholden undskyldning. Og det indfrier de ikke hos TV 2. - Flere af de kvinder, jeg har talt med, vil gerne have en undskyldning fra TV 2. Hvad tænker du om den del? - Jeg vil gerne have en to'er, der hedder 'TV 2 Undskylder', hvor de virkelig er selvkritiske. Jeg har brug for, at de går deres egne fremgangsmåder efter i sømmene, og at de stiller kritiske spørgsmål, siger hun og tilføjer: - Og så synes jeg jo, at det er helt vanvittigt, at TV 2 bare går med på narrativet om, at der er en glidende overgang fra et pornomisbrug til krænkelser. De to ting hænger i mine øjne slet ikke sammen. Der er en kæmpe Berlinmur imellem de to ting, så at man sætter lighedstegn er helt absurd. Det kan godt være, han er pornomisbruger, men han er primært krænker, og det er ikke synd for ham. Men det glemmer TV 2. Vis mere Luk

Herunder kan du læse nogle af de vidnesbyrd, Ekstra Bladet har modtaget:

Vidnesbyrd 'Jeg har aldrig mødt Thelander, men modtog ét billede tilbage i 2014/2015. Jeg husker, jeg spurgte hvorfor. Hvortil han svarede noget i retningen af, at 'så har du da set den'. Jeg svarede, at det var meget mærkeligt og klamt at sende intime billeder af sig selv til vildt fremmede mennesker. Herefter modtog jeg en besked fra ham, hvor tonen var hård og perfid. Han skrev ting, såsom at jeg skulle da være glad for, at nogen overhovedet ville vise mig deres pik, når jeg var så up-tight. Siden TV2's dokumentar udkom, har jeg været meget vred over, at Thelander kan få lov til at stille sig frem fuldstændig uimodsagt og ukritisk og fortælle en version, jeg ikke genkender. Han har fundet os før, så kan han vel finde os igen, hvis det er så vigtigt for ham at sige undskyld? Dertil kommer, jeg ikke føler, det er en oprigtig undskyldning, men en bortforklaring. Jeg kan mærke, dette har påvirket mig meget mere, end jeg ville have troet. Jeg har haft gode samtaler med andre kvinder, der også har været udsat for Thelanders grænseoverskridende adfærd. Nogles oplevelser er langt værre end min, men fælles for os alle er en underlig følelse af skam. Men hvorfor skammer vi os? Vi har intet gjort forkert. Jeg takker de andre kvinder og takker stærke stemmer som Sanne Søndergaard, der har sagt fra offentlig, og har sat i kontakt med hinanden'. Vidnesbyrd 'Jeg så dokumentaren, og jeg er så vred. De lader ham være stemmen og hele fortællingen handler om, hvor synd det er for ham. Han får lov til at beskrive krænkelser som en normal forlængelse af sit misbrug. Det er først langt inde i den ellers korte dokumentar, at krænkelserne kommer frem, og han gør alt for at negligere dem. Han siger at det 'endte med' at udvikle sig til dick pics, men fortæller ikke, at det her er foregået over otte år, og jeg vurderer at han skyder meget lavt med sit bud på omfanget. Han får lov til at sige ting som, at han gjorde det i 'desperation', som om det at krænke et andet menneske var nødvendigt for ham i hans situation, dermed en fuldstændig ansvarsfraskrivelse. I samtalen med sit offer har han også mere travlt med at komme med undskyldninger end at høre, hvad hun har at sige, og han victim-blamer ved at sige at det, at hun ikke kom med en klar afvisning gjorde, at han så en åbning. I virkeligheden accepterer han ikke afvisninger. Han blev bare ved. Vidnesbyrd Jeg kendte Alex som en kollega i stand-up branchen. Jeg lavede stand-up tilbage i 2008-2012 sådan cirka. Allerede dengang modtog jeg et enkelt dick-pic, men jeg tænkte ikke mere over det. Det kom først i beskederne i 2015/2016. For mig, tror jeg at det der gør mig harm, ked af det og gal i det her - er at det for det første er så normaliseret. “Ej slap af, det jo bare en pik. Du kan jo bare kigge den anden vej”. Ja, det er fint at det i nogen kredse, er holdningen. Men det folk bare glemmer, i hvert fald i mit tilfælde er, at vi alle er enkelte mennesker. Jeg har hele mit liv kæmpet omkring traumer omkring mænd, og jeg kan mærke, jeg bliver meget berørt bare af at skrive dette her. Jeg har hele mit liv, kæmpet med en frygt for mænd og intimitet. Jeg har igennem flere ting i mine unge år, haft set mænd som de her “monstre”, der kun tænker på sex, som ikke er til at stole på og som er meget ubehagelige. Dette har også resulteret i, at jeg først nu, 30 år gammel og mange psykolog timer senere, for et år siden har fået en kæreste, som er den første jeg faktisk stoler på. Vidnesbyrd Jeg var på daværende tidspunkt 25år, og jeg skrev til Alex angående noget, han solgte på Facebook tilbage i 2019, og lige med det samme begyndte han at sende nøgenbilleder. Helt op til midt 2020 har han sendt billeder, videoer og beskeder på facebook. Jeg faldt over hans tinder-profil en gang for nogle år tilbage, hvor et af hans billeder også var et direkte dickpic. Det har ikke generet mig vitterligt (dokumentaren, red.), andet end, at jeg synes det var sært og rystede på hovedet. Men jeg kan forstå, at nogle af pigerne er meget berørte og kede af det, og selvfølgelig vil jeg dele min historie for at støtte op omkring dem. Og så bryder jeg mig ikke om, at han får så meget taletid på TV 2, og at folk bakker op omkring ham og synes han er sej.

Har fundet et fællesskab Selvom kvinderne er kede af det over den måde, TV 2 omtaler sagen, så er de glade for, at de i kraft af dokumentaren har fundet hinanden. - Det er vigtigt at fortælle historien om, at vi takket være det her indre raseri er blevet samlet. Vi har rakt ud og har kunnet skabe et forum, der kun indeholder en brøkdel af dem, vi er. Når man står sammen, så rykker det noget. Vi sætter os ikke ned med hænderne i skødet og er kede af det. Vi er vrede. Vi vil ikke være stille. Der er noget stærkt i den her kvindegruppe, og det faktum at vi kan tale om vores oplevelser og spejle os i hinanden, siger Ann-Sophie og fortsætter: - Vi har jo også fundet ud af, at krænkelserne har haft samme mønster. Han kontakter os og lader som om, at det er en fejl, at han kontakter os. Det er en lokkemekanisme, og det er metodisk. Det er slet ikke så tilfældigt og uovervejet, som han påstår, og det er vigtigt for os at sige. Vis mere Luk

Thelander har tidligere over for Ekstra Bladet sat ord på kritikken: