Krigsveteran havnede i 'Luksusfælden': - Jeg ville tage afsted igen

Det er nok ikke så svært at forestille sig, at man kan blive stresset af at være 900.000 kroner i gæld. Christian og Sarah, som er deltagere i aftenens episode af 'Luksusfælden', er dog et eksempel på, at stress ofte handler om perspektiv.

Parret fortæller i programmet om, hvordan Christians udsendelse til Afghanistan i 2009 vendte tingene på hovedet.

- Han havde set så meget ondskab i verden, at økonomien ikke længere betød så meget, som den gør for mig, forklarer Sarah til Ekstra Bladet.

Christian kunne ikke længere bo i sit hus på landet, da de omkringliggende majsmarker udløste hans PTSD, og han måtte opsige sit job. Parret havde tilsammen en gæld på omkring 900.000 kroner. En gæld, der forårsagede, stress for Sarah, men ikke gjorde det på samme måde for Christian.

- Jeg er overbevist om, at jeg ikke havde haft de samme problematikker, hvis ikke jeg var været afsted, fortæller han.

Christian besluttede i programmet at sælge både hus og motorcykel, så han hurtigere kunne blive gældfri. Foto: Viaplay

Drømmer om en bil

Christian og Sarah ønskede at være gældfri, men var alligevel ikke sikre på, at de ville passe ind i 'Luksusfælden', da de hver måned afbetalte af deres gæld.

- Vi har jo fulgt med i de sidste par sæsoner af 'Luksusfælden', og da vi så, at de søgte nye deltagere, så tænkte vi: 'Vi kan jo altid spørge', fortæller Christian.

'Luksusfælden's eksperter, Mette Djernis og Kenneth Hansen, hjalp i programmet med at forhandle med Christian og Sarahs kreditorer. En hjælp der gør, at de bliver gældfri, når de får solgt Christians hus og motorcykel.

Christian drømmer om, at de engang igen får råd til en bil, da hans PTSD gør det besværligt at køre i bus og tog.

Han fortryder dog ikke at være taget afsted til Afghanistan.

- Jeg ville tage afsted igen. Selv hvis jeg havde den viden, som jeg har i dag, fortæller han.