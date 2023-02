Kritik af ærespris til Leth: 'Det er respektløst'

Det vækker harme hos flere i branchen, at man har tildelt Jørgen Leth årets Æres-Robert for hans betydning i dansk film - blandt andet fordi han i 2005 var hovedperson i sagen om 'kokkens datter'

Filmskaber Jørgen Leth modtog lørdag til stående ovationer en ærespris ved Robert-uddelingen for sin store indflydelse på- og betydning for dansk film gennem tiden.

Men det er en hyldest, der er faldet flere kulturpersonligheder for brystet.

De kritiserer nu Filmakademiet, der står bag Robertuddelingen, i stærke vendinger.

'Jeg synes, det er under al kritik at hylde en mand, som har misbrugt sin magt, som han har', skriver skuespiller May Lifschitz til Ekstra Bladet.

Han har lavet film siden 1963, og havde i januar dansk premiere på dokumentarfilmen 'Music for Black Pigeons'. Det er efterhånden 18 år siden, det kom frem, at Jørgen Leth havde været sammen med blandt andet sin haitianske koks unge datter, men visse kulturpersonligheder har ikke glemt det. Foto: Tariq Mikkel Khan

May Lifschitz henviser i sin kritik blandt andet til, at Jørgen Leth i sin erindringsbog 'Det uperfekte menneske' fra 2005 skriver, at han har dyrket sex med to 17-årige haitianske piger, hvoraf den ene var datter af Leths kok.

Sagen sendte dengang Jørgen Leth ud i en kæmpe shitstorm, der kostede ham jobbet som kommentator på TV 2.

I kølvandet på bogens udgivelse kom det frem, at Jørgen Leth, der ved afsløringen havde været honorær konsul på Haiti siden 1999, risikerede op til ti års fængsel, hvis han vendte tilbage til Haiti, hvor den seksuelle lavalder er 18 år.

Leth ændrede dog kort efter det, han selv havde skrevet i bogen og korrigerede således alderen på den unge kvinde til 19.

'Det er 2023, og jeg troede ærligt, vi efterhånden vidste bedre end at hylde en mand som ham (Jørgen Leth, red.), og bare undskylde hans adfærd med, at man har en tilknytning til ham og hans bidrag til dansk kultur', lyder det fra skuespiller May Lifschitz

Ærgerligt signal

May Lifschitz, der blandt andet er kendt for sin rolle i DR-serien 'Orkestret', fortsætter:

'Derudover synes jeg, det er komplet respektløst overfor alle dem, der har været ofre for hans uforsvarlige adfærd. Det sender et ærgerligt signal om, at det er lige meget, hvordan man behandler andre mennesker, så længe ens kunst har haft tilpas indflydelse', mener hun.

Også satiriker og skuespiller Nina Rask er ude med riven på sin Instagram-profil:

'MeToo i Danmark har måske gjort en forskel for magtfulde hvide ciskvinder, men når en som Jørgen Leth kan vinde en ærespris, bliver det tydeligt, at MeToo i Danmark er en ren illusion’, når det kommer til farvede kvinder, mindretal og transpersoner, skriver Nina Rask, der ikke har ønsket at uddybe sin kritik.

Moralsk forkasteligt

May Lifschitz supplerer:

'Direkte at hylde og give ham den anerkendelse for hans persona, som en ærespris jo indbefatter, synes jeg, er fuldstændigt moralsk forkasteligt'.

Ekstra Bladet har rakt ud til Jørgen Leth, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage med en reaktion på kritikken.

Lørdag aften udtalte han dog stolt med statuetten i hånden følgende:

- Jeg er glad for den her, som jeg lige har fået. Det er næsten for meget. Men jeg tager gerne imod den, det gør jeg.