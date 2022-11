Kritik af TV 2: - De kan lige så godt kalde os skævøjede

Dele af sangen 'I Kina bor en kejser', som synges i julekalenderen 'Alletiders eventyr', bliver kaldt racistiske. Derudover mener flere danskere med kinesiske rødder, at TV 2 nu bør fjerne sangen og julekalenderen

- Ching chang chung.

- I Kina siger de 'pingeling', hver gang at de får ris.

- Og kvinder har en lille fod, langt mindre end en gulerod og ikke nær så lang.

Det er, hvad der blandt andet bliver sunget i sangen 'I Kina bor en kejser' i julekalenderen 'Alletiders eventyr', der fra torsdag vil rulle over skærmen hver eftermiddag frem til jul på TV 2 og TV 2 Play.

Planen var ellers at genudsende julekalenderen 'Alletiders julemand', men TV 2 har i sidste øjeblik valgt at droppe julekalenderen, da den indeholder det, som TV 2 beskriver som 'elementer, der har en forældet skildring af både mennesker og kulturer, og som kan misforstås af især børn.'

I stedet er det ’Alletiders eventyr’, der vil rulle over skærmen med sangen 'I Kina bor en kejser', og det møder kritik fra flere mennesker med kinesisk baggrund.

- Den måde 'ching chang chung' bliver brugt på. De kan lige så godt kalde os skævøjede. Det er meget racistisk, siger 25-årige Wan til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg synes, at selve omkvædet og de budskaber, de kommer med, er racistiske. Og det er misvisende ud fra vores kultur.

25-årige Wan mener, at der er tale om racisme i sangen 'I Kina bor en kejser'. Foto: Linda Johansen

- Det gør man jo ikke i Kina

Videre fortæller 25-årige Wan, at han ikke bryder sig om sangen, fordi den tegner et billede af Kina, som ikke eksisterer.

- Når man prøver at synge om kineserne, så kunne man jo starte med at bruge nogle kinesere. Det er jo to små danske piger, der sidder og bukker.

- Det gør man jo ikke i Kina. Det er jo noget, som man gør i Japan for eksempel.

TV 2 har allerede fjernet genudsendelsen af 'Alletiders julemand', og Wan mener også, at kanalen skal fjerne sangen fra 'Alletiders eventyr', eftersom der ifølge ham er tale om racisme.

- Jeg synes, de (TV 2, red.) skal fjerne sangen. Det er jo en meget gammel sang, kan man se. Jeg tænker, at de burde vide bedre. De burde ikke engang have den tanke, at den skal inddrages, lyder de afsluttende ord fra Wan.

Dennis (th.) og Andy (tv.) mener, at TV 2 også bør fjerne julekalenderen 'Alletiders Julemand'. Foto: Linda Johansen

- De kan også fjerne denne her

Wan er ikke den eneste, der retter kritik mod TV 2. 27-årige Andy og 33-årige Dennis - begge med kinesisk baggrund - mener også, at stationen skal kigge nærmere på sangen.

- Den er lidt kontroversiel. Den passer ikke så godt til det moderne samfund i dag. Når man snakker om kulturforståelse, så er den måske lidt stødende for nogen, siger Andy til Ekstra Bladet.

Dennis mener, at sangen 'I Kina bor en kejser' støder flere folk. Derfor er han uforstående over for TV 2.

- At man går ind og fjerner en anden julekalender frem for den her. Det forstår jeg ingenting af, fordi den her støder da mindst lige så meget det kinesiske folkefærd, som den anden vil støde nogle andre folk, lyder ordene fra Dennis.

- Hvad så nu? Burde TV 2 fjerne sangen eller julekalenderen?

- Til at starte med skulle de ikke have fjernet julekalenderen overhovedet. Men fjerner man den ene, synes jeg også, den her skal fjernes. Det er i hvert fald min holdning, lyder de afsluttende ord fra Dennis.

Vrøvl

Ekstra Bladet har været i kontakt med Anders Sybrandt Hansen, der er lektor i antropologi og kinastudier på Aarhus Universitet. Ifølge ham ironiserer man over det kinesiske sprog i sangen 'I kina bor en kejser', når der eksempelvis synges 'Ching chang chung'.

- Det er noget vrøvl, der ironiserer over sproget baseret på, hvordan det stereotypt synes at lyde folk ikke kinesiskkyndige, mener Anders Sybrandt Hansen.

Han kalder samtidig sangen for en 'ret utidssvarende fremstilling af et land'.