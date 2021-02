Kritiserer ansættelse: 'Glemmer vi så hurtigt?'

Flere debattører og journalister går nu til tasterne for at fortælle, hvad de mener om Mads Aagaards ansættelse

Der er godt gang i de sociale medier, efter nyheden om Mads Aagaards ansættelse hos Rakkerpak ramte de danske medier fredag.

Efter at være blevet fyret fra DR for grænseoverskridende adfærd har den tidligere 'Shitstorm'-vært nemlig igen landet sig en prominent stilling.

Denne gang hos Rakkerpak, der leverer lyd til steder som DR, Radio 4 og Radio Loud.

Det bekræftede selskabet i en intern mail, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Her bliver det slået fast, at man hos Rakkerpak mener, at radioværten har lært af sine fejl, og nu er klar igen.

'For mig er der ingen tvivl om, at Mads har lært af det der er sket. Prisen har været høj for ham, og han er stadig ung. Jeg vil gerne være med til at hjælpe ham videre i sit (arbejdes) liv'.

'Samtidig har målet med Rakkerpak altid været, at skabe en rummelig arbejdsplads, hvor vi trives, har tillid til og passer på hinanden. Min vurdering er, at der også er plads og overskud til en som Mads', lyder det fra Tor Arnbjørn i den interne mail til medarbejderne.

Intern mail afslører: 'Jeg vil gerne hjælpe ham videre'

Beslutningen har dog skabt en del debat på de sociale medier.

Her diskuterer flere, om det er i orden, at Mads Aagaard efter fire måneder i 'unåde' nu igen er klar til en stilling i den danske mediebranche.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Dårlig dømmekraft

'Kære kollegaer, kære mediebranche. Glemmer vi virkeligt så hurtigt? Er det ikke på tide, at vi får ryddet op?', skriver Le Gammeltoft med et link til artiklen om, at Mads igen er ansat hos et medie.

Til Ekstra Bladet uddyber stifteren af Heartbeats.dk, hvad hun mener om ansættelsen.

- Det er et udtryk for ualmindelig dårlig dømmekraft, at man ansætter en, der ikke kan opføre sig ordentligt, når der er så mange andre kvalificerede mennesker derude, lyder det.

Le Gammeltoft mener, at det er udtryk for, at der er noget helt galt i branchen, og at det er på tide, der snart sker noget.

- Som branche bliver vi nødt til at stå op for, hvad der er rigtigt. Jeg ville som chef aldrig selv ansætte ham på mit hold. Vi må simpelthen bede om, at niveauet bliver løftet.

Den garvede journalist mener ikke, at man har 'betalt prisen' efter at være blevet fyret og fire måneder uden job.

- Han har jo ikke ændret sig. Og på et tidspunkt bliver vi nødt til at stoppe med at give folk chancer, fordi de kender nogen i branchen.

Redaktør på Radio Loud om ansættelsen: Toke With er en af dem, der også har forholdt sig til ansættelsen af Mads Aagaard på Rakkerpak. Han skriver på Twitter at: 'Den danske mediebranches niveau af tilgivelse ligger på et katolsk niveau'. Til Ekstra Bladet uddyber redaktøren på Radio Loud, hvad han tænker om ansættelsen. -Personligt synes jeg, det er frisk at ansætte Mads så kort tid efter efter, at Berlingske bragte historien om ham. Her tænker jeg både på de kvinder og mænd, der har krydset klinger med ham, som Berlingske også har afdækket, dem som ikke er stået frem og dem, der nu er kolleger med Mads. Toke With vil ikke svare på, hvordan han forholder sig til, at Rakkerpak leverer materiale til det sted, hvor han selv er ansat som redaktør. - Det har jeg ingen kommentarer til. De leverer ikke indhold til min redaktion. Vis mere Luk

Derudover har profiler som Tinne Hjersing Knudsen, Aminate Amanda Corr og Sandie Westh ytret forundring over, at man har valgt at ansætte manden, der for fire måneder siden mistede sit arbejde efter flere sager om krænkende adfærd kom frem.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Tor Arnbjørn og Mads Aagaard, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage.

Efter skandale: Får nyt job