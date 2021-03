Kritiseret: - Det var megahårdt

Nikoline Sten Kristensen fik ikke ros for sin engelske udtalelse under fredagens 'X Factor'

Det var en noget usikker Nikoline Sten Kristensen, der indtog scenen ved det fjerde liveshow af 'X Factor'.

Den gæve 17-årige sangerinde havde nemlig haft problemer med sin udtale af de engelske ord, og det var derfor ikke helt let at komme gennem sangen.

- Jeg havde glædet mig så åndssvagt meget, men så inden showet havde jeg bare nedtur på og blev vildt usikker på grund af min udtale, fortæller hun om sangen 'Sunlight', der blev hendes første optræden på engelsk.

Nikoline synes ikke, det var særlig sjovt at få den form for kritik. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Må arbejde videre

Efter sangen fik Nikoline da også en hård medfart fra Blachman og Martin Jensen, der ikke mente, hun havde ramt den udtale, hun skulle.

- Jeg blev ret påvirket af det, de sagde. Det var megahårdt, fortæller hun og fortsætter:

- Det kan godt være, at dem bag skærmen har en anden mening, men når man lige er færdig, er det jo bare det første, man hører, og det var ret hårdt.

Især Martin Jensen har tidligere udtrykt et ønske om, at Nikoline prøvede kræfter med det engelske sprog, men det gik altså slet ikke som forventet.

- Jeg havde da håbet, han ville blive begejstret, men det gjorde han så ikke. Det må jeg jo bare arbejde videre med, lyder det fra den unge kvinde.

Forstår ikke kritikken

Oh Land, der er dommer og mentor for Nikoline, kunne da heller ikke se, at kritikken var berettiget.

- Der kommer denne her unge kvinde, der viser en sårbar side af sig selv, og så er det det første, der bliver slået ned på. Jeg synes, at hendes udtale var perfekt, jeg forstår ikke, at hun skulle kritiseres for det.

Nikoline blev også noget påvirket, da det stod klart, at det var veninden Solveig, der måtte i farezonen.

- Det var virkelig hårdt. Vi er bare denne her lille familie, så det var megahårdt, at hun stod der. Vi plejer at sige, at vores maver smiler, og det gjorde de så også, da hun kom ned igen.

Solveig var i farezonen sammen med Vilson Ferati, der endte med at blive sendt hjem af Blachman.

De unge kvinder er blevet meget tætte under programmet. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

