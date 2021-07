Kronprinsen sætter rekord

Rekordmange seere tunede i sidste uge ind på DR1 og DR TV, da det populære program 'Nak og æd' rundede 100 afsnit.

På Twitter oplyser DR, at mere end 825.000 seere så med, og at 300.000 heraf streamede programmet.

Der var da også kræset ekstra om jubilæumsafsnittet, hvor tv-kok Nikolaj Kirk og jæger Jørgen Skouboe havde besøg af kronprins Frederik, men selvom det royale visit tilsyneladende har lokket seerne til, er der ikke planer om at gentage succesen foreløbigt.

Det oplyser redaktør på programmet, Anders Roholt, i en mail til Ekstra Bladet.

'Det er altid dejligt, når folk ser med, så vi er naturligvis glade for den interesse, som kronprinsens medvirken har skabt', skriver han og fortsætter:

'Der var dog tale om en ret unik henvendelse fra kongehuset, der førte til det aktuelle program, så det er ikke fordi, at vi planlægger flere gæsteoptrædener fremadrettet. Men man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig.'

Skærmvant

Kronprinsens gæsteoptræden i 'Nak og æd' er ikke første gang, danskerne har oplevet ham på slappere line en vanligt.

Sidste år kunne tv-seerne nemlig se ham i TV 2-programmet 'Kurs mod danske kyster'.

- Kronprinsen havde ingen forventninger om, at der skulle gøres noget særligt ud af, at han nu var dér. Man kunne mærke, at han godt vil være der på lige fod med resten af besætningen, fortalte tv-vært Mikkel Beha i den forbindelse.

'Nak og æd' med kronprinsen ligger tilgængeligt på DR TV.

Ekstra Bladets anmelder var begejstret for afsnittet, som han kaldte 'inspirende og appetitvækkende'.