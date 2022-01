Kryptisk instruktør: - Der er snak om endnu en sæson

Den sydkoreanske serie 'Squid Game' tog verden med storm, da den ramte Netflix tilbage i september.

Det blev derfor også hurtigt slået fast, at der er en ny sæson på tegnebrættet.

Men hvis du er af dem, som binge-watchede den første sæson og ikke kan vente til sæson 2, der endnu ikke har haft premiere, så er der måske endda mere godt nyt på vej til dig.

Det skriver People.

Ifølge seriens forfatter og instruktør, Hwang Dong-hyuk, så er der allerede nu snak om en tredje sæson af den vanvittigt populære serie.

- Jeg taler med Netflix omkring sæson to og om en sæson tre. Vi vil nå frem til en konklusion meget snart, fortæller den 50-årige serieskaber.

Han har tidligere fortalt, at den første sæson kunne være en god måde at slutte serien af på, men erkendte samtidig, at serien har en åben slutning, som er værd at udforske.

Tilbage i oktober fortalte Hwang Dong-hyuk, at der er flere af seriens personer, såsom politi-betjenten og den maskerede 'Frontmand', som han gerne vil dykke ned i i de kommende sæsoner.

Det vides endnu ikke, hvornår de nye sæsoner får premiere.

Mest sete nogensinde

'Squid Game' er den mest sete Netflix-serie nogensinde. I de første fire uger efter premieren blev den set af intet mindre end 142 millioner husholdninger på verdensplan, og den har ligget nummer et hos streamingtjenesten i 94 lande.

Den voldsomme popularitet har desuden fået aktiekursen til at eksplodere.

