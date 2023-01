Kun én løve i 'Løvens hule'

København Zoo og adfærdspsykolog Annemette Staal har vurderet, at fire ud af fem løver fra det populære DR-program 'Løvens hule' ikke har adfærd som en rigtig løve. Ekstra Bladet tog onsdag i Zoologisk Have for at tale med de dyr, som de kendte investorer bliver sammenlignet med

København Zoo og adfærdspsykolog Annemette Staal har vurderet, at fire ud af fem løver fra det populære DR-program 'Løvens hule' ikke har adfærd som en rigtig løve. Ekstra Bladet tog onsdag i Zoologisk Have for at tale med de dyr, som de kendte investorer bliver sammenlignet med

Noget tyder på, at 'Løvens hule' tilsyneladende er en misvisende titel for det populære DR-program. I hvert fald hvis man spørger København Zoo og adfærdspsykolog Annemette Staal.

Adfærdspsykologen har nemlig analyseret investorernes adfærd, og hun kan sammen med Mads Bertelsen, direktør i København Zoo, konkludere, at kun én af de fem løver fra tv-programmet i virkeligheden har adfærd som en rigtig løve, hvilket København Zoo skriver i en pressemeddelelse.

Der er tale om den nye løvinde Anne Stampe Olsen.

- Hun er tydeligt fremme i bussen og indtager straks rummet med sin personlighed. Hun holder sig ikke tilbage og er ikke bange for at tage eventuelle kampe, og ja - gå direkte i struben på folk, siger Annemette Staal om investoren.

'Anne Stampe Olsen' fra 'Løvens hule' ses til venstre i billedet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Isbjørn og hun-elefant

Tages der et kig på de andre investorer fra 'Løvens hule', bliver de langtfra sammenlignet med løver af Annemette Staal og Mads Bertelsen.

Sidstnævnte understreger nemlig, at Jesper Buchs adfærd minder mest om en isbjørns.

- Isbjørnen er ikke bange for noget. Den er konge af ishavet og lever på kanten – både i overført betydning og helt bogstaveligt på iskanten, og dermed i et miljø der kan forandre sig når som helst, lyder ordene fra Mads Bertelsen.

Ekstra Bladet forsøgte onsdag at få en kommentar fra 'Jesper Buch' onsdag i København Zoo, men han vendte ryggen til os.

Om Jacob Riisgaard siger adfærdspsykologen således:

- Han har god humor, har let til smil og er meget jysk type med benene på jorden. Han virker rar og udviser en tryghed over for deltagerne i programmet. Mads Bertelsen mener derfor, at Jacob Riisgaards adfærd minder om en hun-elefant.

'Jacob Riisgaard' havde travlt med at lege med sine elefant-venner i Zoologisk Have. Derfor fik Ekstra Bladet ingen kommentarer, i forhold til om han identificerer sig som et hunkøn.

'Jesper Buch' havde ikke lyst til at snakke med Ekstra Bladet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Vombat og giraf

Annemette Staal og Mads Bertelsen har også analyseret de sidste to investorer, nemlig Christian Arnstedt og Louise Herping.

- Christian er den yngste løve og har ikke brug for at gøre opmærksom på sig selv, som de andre har. Han spiller ikke med musklerne, er rolig og måske også lidt introvert. Han er meget ambitiøs og hviler i sig selv og sine meritter, lyder dommen fra adfærdseksperten.

Derfor mener Mads Bertelsen, at Christian Arnstedt adfærd peger i retningen af en vombat, da dyret er lidt tilbagetrukket og indadvendt, men lynhurtig.

Ekstra Bladet forsøgte også at finde 'Christian Arnstedt' i København Zoo, men han kunne ikke findes. Men vi kunne læse os frem til, at 'Christian Arnstedt' er 85 centimeter, vejer et sted mellem 22 og 30 kilo, og så elsker han græs.

Den sidste investor, som er Louise Herping, mener Mads Bertelsen, minder om en giraf.

- Louises adfærd peger meget i retning af en giraf. Giraffen er graciøs og kulørt på overfladen, men mere afdæmpet i sin adfærd. Den har fra naturens hånd det store overblik og er kendt for at indgå i vekslende fællesskaber fremfor en fast gruppe.

- Nu sammenligner I Louise Herpings med en giraf. Er det fordi, hun skal aflives?

- Nej, selvfølgelig ikke. Det mere fordi, at det måske på overfladen er lidt glitrende og elegant, som giraffen også kan være.

Ekstra Bladet har forsøgt at tale med alle 'investorerne' i København Zoo. Det kan du se i videoen øverst i artiklen.