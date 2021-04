Kun to Oscar-pladser til 'Druk'

To nomineringer er det blevet til for succes-filmen 'Druk', der har mulighed for at hive en Oscar hjem i kategorierne bedste udenlandske film og bedste instruktør.

Men to nomineringer er åbenbart kun to billetter værd, og derfor bliver det kun Thomas Vinterberg og hustruen, Helene Reingaard Neumann, der også har en rolle i 'Druk', som kommer til at deltage i den prestigefyldte prisuddeling.

'I disse tider skal vi bare være glade for, at der overhovedet er nogen, der kan komme afsted. Jeg glæder mig til at se showet hjemmefra, heppe på Thomas, filmen og Danmark og forhåbentlig kunne ønske Thomas et kæmpe tillykke, når han kommer hjem,' skriver Magnus Millang, der spiller rollen som Nikolaj i 'Druk', til Ekstra Bladet.

Det er dog ikke hele holdet bag filmen, der må se på hjemme fra Danmark.

Filmens producere Sisse Graum Jørgensen og Kasper Dissing tager med Thomas Vinterberg og hustruen til Los Angeles og skal følge showet på tæt hold derfra.

'Vi ville med stor glæde være taget afsted med en stor flok, som havde nydt aftenen sammen. Det er ikke hver dag, man bliver nomineret til en Oscar, så det er selvfølgelig et stort afsavn ikke at kunne få den fulde oplevelse,' fortæller de til Ekstra Bladet.

På grund af corona, er deltagerantallet til Oscar-uddelingen kraftigt reduceret, og det er derfor, 'Druk' kun har fået en billet til Thomas Vinterberg, der er nomineret til bedste instruktør, og hans gæst.

Producer Sisse Graum Jørgensen fortæller, at der under normale omstændigheder havde været flere pladser at hente.

'Vi er mega glade for, at det overhovedet er gjort muligt, at Thomas kan deltage med sin hustru,' fortæller hun.