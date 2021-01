Kvinde fra droppet dokumentar: - Det er noget svineri

En af kvinderne, der medvirker i den nu droppede MeToo-dokumentar på TV2, takker for, at en række TV2-ansatte bakker hende og de andre kvinder op. - Svineri at ledelsen ikke lytter, siger hun

Tirsdag sendte 155 medarbejdere på TV2 et brev til ledelsen på TV2, hvori de påpegede deres utilfredshed med ledelsens beslutning om at droppe en MeToo-dokumentar, der blandt andet undersøgte problemer med seksuelle krænkelser på TV2 selv.

At der nu kommer opbakning fra en række medarbejdere på TV2 varmer hos en af de kvinder, der stod frem i forbindelse med dokumentaren og fortalte om sin egen oplevelse med seksuelle krænkelser i sin tid på TV2 for år tilbage.

Kvinden, der ligeledes har deltaget i den eksterne advokatundersøgelse, der blandt andre endte med at koste tv-værterne Jes Dorph-Petersen og Jens Gaardbo jobbet, ønsker at være anonym, men Ekstra Bladet kender hendes fulde identitet.

- Jeg må indrømme, at jeg blev rørt, da jeg så det. Det har været en hård tid, og jeg har følt mig meget lille og som den mest hadede person i Danmark, siger hun til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Og så i går fik jeg en spand koldt vand i hovedet af TV2’s ledelse. Det gør ondt. Så bliver man ufattelig glad for at føle opbakning fra medarbejderne. Jeg synes, det et er godt og stærkt brev, de har skrevet.

Læs brevet i artiklen herunder:

TV2 ansatte i oprør: 'Det er et angreb'

Går ud over troværdighed

Kvinden er helt enig i TV2-medarbejdernes udmelding om, at det skader mediehusets troværdighed, at TV2 har valgt at trække i land på projektet.

- De har ret, når de siger, at det skader deres troværdighed. De brugte måneder på at overtale mig til at være med og argumenterede for vigtigheden af, at vi alle stod frem. Og så gjorde vi det. Med bævrende stemmer og bankende hjerter, siger hun og fortsætter:

TV2-vært kritiserer ledelsen: - Jeg er meget bekymret

- Hvordan skal kilder kunne turde stå frem en anden gang, hvis de risikerer, at det ender sådan her? Man kan simpelthen ikke være det bekendt. Sådan som TV2 har opført sig i den her sag, undrer det mig ikke, at de ikke lytter til deres medarbejdere. Det er simpelthen noget svineri at behandle folk på den måde.

Nyhedschef Jacob Kwon fortalte onsdag aften, at de havde valgt at droppe MeToo-dokumentaren. Det har siden skabt hård kritik. Foto: Agnete Schlichtkrull/Ritzau Scanpix

TV2 ansatte i oprør: 'Det er et angreb'

- Torsdag siger TV2's nyhedschef Jacob Kwon til Ekstra Bladet, at han er ked af, at de har skuffet jer kvinder, men at brevet fra medarbejderne ikke ændrer noget. Hvad tænker du om det?

Kvinde stod frem i droppet dokumentar: - Det er ubegribeligt

- Selvfølgelig klinger det hult. Vi er nogle kvinder, der har været igennem et rent helvede for at få den her dokumentar ud. Jeg havde absolut ingen lyst til at fortælle om de her ting, der skete for mange år siden, men sagde ja alligevel, fordi TV2 overbeviste mig om, at det var vigtigt, siger hun og fortsætter:

- Derfor kan jeg ikke bruge en beklagelse til ret meget. Jeg er stadig vred og ked af det. Det sidste, jeg har lyst til, er at skulle fortælle historien igen. Det var noget af det hårdeste, jeg nogensinde har gjort. Jeg håber nu bare på, at materialet kan blive frigivet så den kan blive vist et andet sted, siger hun videre.

Herunder kan du læse Ekstra Bladets konfrontation med TV2's nyhedschef Jacob Kwon:

Nyhedschef hos TV2: - Beklager, men det ændrer intet