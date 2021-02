Kvinde stod frem i droppet TV2-dokumentar: - Enormt lettet

En af de kvinder, der stod frem i den nu droppede TV2-dokumentar om sexisme, glæder sig over, at arbejdet fortsætter et andet sted

Siden TV2 tidligere på året valgte at droppe arbejdet med en dokumentar, der omhandler MeToo på TV2 selv, har det været på tale, at dokumentaren skulle afsættes til anden side.

Nu overtager Politiken og produktionsselskabet Impact arbejdet med dokumentaren. Det oplyser nyhedschef Jacob Kwon i en intern mail, som Ekstra Bladet har set.

Den beslutning vækker glæde hos en af de kvinder, der valgte at stå frem i forbindelse med den oprindelige dokumentar, og som efterfølgende har været stærkt kritisk over for TV2's beslutning om at droppe den.

- Jeg er naturligvis enormt lettet over, at der endelig er kommet en afklaring. Det er vi allesammen. Det har været en turbulent tid - især efter vi fik beskeden om, at råmaterialet ikke måtte bruges, fortæller kvinden, som Ekstra Bladet kender identiteten på, og fortsætter:

- Vi har været ved at give op mange gange, men er meget glade for den løsning, det er endt med. Personligt er jeg dybt imponeret over den journalist, som har sagt sit job op for at kunne følge historien til dørs. Det er ikke uden omkostninger for hende. Hun er ovenikøbet gravid i femte måned. Det er altså sejt.

Jacob Kwon, nyhedschef på TV2, er tirsdag ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser omkring dokumentaren. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Ordentlige tudeture

Politiken og Impact overtager dog hverken optagelser eller research, men vil starte forfra med processen.

Det betyder, at de kvinder, der allerede har valgt at stå frem og fortælle deres historie, igen skal åbne sig over for et kamerahold.

- Jeg føler, vi er i gode hænder, og det var vigtigt for os at sikre, at vi kunne fortælle vores historier samlet. Det bliver ubehageligt at skulle fortælle det hele igen, fordi man jo gennemlever oplevelserne og følelserne hver eneste gang, siger kvinden og fortsætter:

- Det har jeg haft det lidt svært med, og jeg har da også haft et par ordentlige tudeture. Men al den modstand, vi har mødt, siger mig også noget om, hvor afsindig vigtigt det er, at vi får det fortalt, slår hun fast.

Kender ikke til aftale

Ekstra Bladet har i løbet af tirsdagens forsøgt at få en kommentar fra TV2's nyhedschef, Jacob Kwon, men det har endnu ikke været muligt.

Line Ritz, som er den tilrettelægger, der har fået arbejde hos Impact, kender dog ikke til en decideret aftale med TV2.

- Jeg er blevet tilbudt et job hos Impact og har på helt almindelig vis sagt mit job hos TV2 op. Jeg har så lavet aftale med de kilder, jeg har, om at lave en dokumentar i samarbejde med Politiken. Jeg er ikke bekendt med, at Politiken og Impact skulle have indgået en aftale med TV2, sagde hun tidligere tirsdag til Ekstra Bladet.