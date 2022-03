Kwamie Liv rystet: - Det gør mig så ked af det

Kwamie Liv har været kritiseret for at være for blid i årets 'X Factor', selvom hun formentlig, som mange andre især kvindelige dommere med empatisk gemyt før hende, har været 'castet' til at være netop dét i panelet.

Der er således ingen tvivl om, at hun i år er dommergruppens rolige islæt, der sjældent siger noget rigtig negativt til deltagerne, men derimod oftest har ja-hatten på.

Rammer hårdt

Derfor påvirker det hende også dybt, når hun hører om den dødstrussel, meddommer Martin Jensen modtog i den forgangne uge på sociale medier, efter at han havde sat manges sind i kog ved at beholde Lorenzo & Charlo i programmet sidste fredag.

- Det gør mig så ked af det, og når du fortæller mig det igen, så kan jeg godt mærke, at det gør mig meget ondt at høre, at folk skriver sådan nogle beskeder, og det rammer jo utroligt hårdt, siger Kwamie Liv og fortsætter:

- På den ene side kan jeg godt forstå, at folk er passionerede omkring showet, og det synes jeg er fantastisk, for det viser, at folk ser med og har hjertet med. Det er inspirerende og spændende, men for mig handler det om, at vi er her for at passe på hinanden – ikke kun dem, vi kender. Det forsøger jeg i alle situationer, jeg er i, siger sangerinden.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Foto: Anthon Unger

Det vil sidde i os

Adspurgt om tonen i fredagens show, der var lidt hårdere end i de forrige - især fra Thomas Blachman - vælger hun at flytte fokus et lidt andet sted hen med reference til aftenens største chok: Strømafbrydelsen.

- Jeg synes, at tonen i aften var … altså, der skete jo det, der skete, og pludselig var der totalt blackout. Det tog rimeligt meget over, og jeg tror, at det er det, der kommer til at sidde i os efterfølgende. I 15 år har der ikke været sådan et moment, og vi sad allesammen og tænkte 'hvad sker der nu?'

- Alt taget i betragtning så klarede vi os godt igennem, og jeg kunne ikke være mere stolt – også af Lorenzo & Charlo, siger Kwamie liv, der måtte se sin gruppe blive sendt hjem af Thomas Blachman.

- Jeg er selvfølgelig ked af, at jeg ikke tager dem videre til næste uge, men jeg er stolt. De stod tilbage som den sidste gruppe. De er nået så langt, fordi de har noget.

- Du blev meget følelsesladet?

- Det har været en total fornøjelse at arbejde med dem. De har givet mig så meget glæde. Og når de siger, at det her har ændret deres liv, så ER det større end 'X Factor’ – det er real. Det bekræfter for mig essensen her, og at vi alle behandler hinanden med kærlighed og respekt. Det er SÅ smukt og rørende.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kwamie Liv krammede Lorenzo & Charlo til den store guldmedalje, da det stod klart, at fredagens udgave af 'X Factor' blev gruppens sidste. Foto: Anthon Unger

Bedste aften

Kwamie liv er især imponeret over brødrenes håndtering af førnævnte strømafbrydelse:

- Der var totalt drama, før Lorenzo & Charlo skulle på. Hvis det skulle være før nogen, så var det ret oplagt, at det var før Lorenzo & Charlos optræden (at strømmen gik, red.) De tog det fantastisk, og kom ud og leverede en iskold performance. Det er det, de kan og det, de gør – og det er så hårdt at gøre det. Så kan man sige meget om sangstemme, men jeg synes faktisk, at i aften var deres bedste aften indtil videre.