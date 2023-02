Kwamie på krigsstien: - Jeg bliver passioneret

Fredag aften vendte Kwamie Liv tilbage til de famøse 'X Factor'-liveshows efter sin debut sidste år.

Men efter blot et par sange stod det klart, at Kwamie Liv ikke er kommet igen for at læne sig tilbage og lade Thomas Blachman og Simon Kvamm lave herreklub.

Den 38-årige sanger bed fra sig og gik til kritisk til værks, når aftenens deltagere havde optrådt.

Sofie Linde måtte også kort på banen, da bølgerne gik højt mellem Kwamie Liv og Thomas Blachman, der talte ivrigt om hans gruppe Sigalaz.

- Pas nu på blodtrykket, venner, sagde Linde.

De tre dommere, Thomas Blachman, Kwamie Liv og Simon Kvamm. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det er dommerens opgave

Til Ekstra Bladet fortæller Kwamie Liv, at den nye stil kommer fra en stor kærlighed til musikken. Hun medgiver, at hun måske var mere stille i det sidste år, men at det er slut i år.

- Når vi snakker musik og konstruktiv kritik, så kommer det fra et kærligt sted, så jeg tror, jeg bliver passioneret, fordi jeg ser tingene oppe på scenen, som vi alle har bidraget med, og det har jeg lyst til at forbedre, og alt er sagt med stor kærlighed til musikken.

- Alt jeg siger, kommer fra det sted, hvor vores opgave er at forløse deres evner og forstærke det, der sker på scenen.

Det blev desværre for Kwamie Liv hendes gruppe Diverse, der måtte forlade fredagens premiere-liveshow, efter de havde optrådt med Madonnas 'Vogue'.

Det var ikke nok til at vinde seernes gunst, og de måtte en tur i farezonen mod Thomas Blachmans Rosita, som Simon Kvamm i sidste øjeblik valgt at frede og sende videre til næste uges show.