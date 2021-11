Kylet ud: - Jeg var frygteligt heldig

Man skulle tro, 30-årige Johannes La Cour Ladegaard fra Børkop ville beskrive sin exit fra 'Robinson Ekspeditionen' her til aften som værende irriterende og uheldig.

SÅ tæt på finalen - og så alligevel hjem helt tomhændet.

Men sådan forholder det sig ikke. Der mødte ham nemlig et herligt syn på det hotel i Den Dominikanske Republik, hvor han blev indkvarteret efter ørådet.

- Der gik noget tid, inden jeg kom til Danmark, men jeg var så frygteligt heldig, at den person, der sad og ventede på mig på hotellet, var den, jeg allerhelst ville spendere tid med. Det var Frederik. Vi havde nogle fantastisk gode dage på det hotel, griner Johannes.

Han henviser selvfølgelig til bedstevennen i 'Robinson'-regi, Frederik Willems, der var røget hjem - men altså ikke til Danmark med det samme - i forrige øråd. Nu stødte Johannes så til.

Jeg var sgu lidt presset af alt det på hjemmefronten – jeg har jo en lille pige herhjemme, og det var svært for mig at undvære hende, siger Johannes i dag. Foto: Nent Group Danmark

Intet rygklapperi

Makkeren Frederik var pudsigt nok uforvarende indirekte en af årsagerne til, at Johannes måtte forlade ekspeditionen. Det var nemlig ham, Johannes altid støttede sig op af og brugte tid med - på bekostning af de andre.

Flere deltagere mente således, at Johannes sammen med Frederik ikke havde taget del i fællesskabet og var gået for meget for dem selv. Det var de to 'mod resten af verden'.

- Det var ikke nogen hemmelighed, at de fleste så Frederik og jeg ude. Vi brugte ikke meget tid i de fællesskaber, der var på øen – vi foretrak at nyde oplevelsen og være os selv, uden at skulle klappe nogen på ryggen og stikke andre samtidig. Det bliver sgu aldrig lige mig.

- Det var også derfor, at jeg var så åbenmundet dernede om, at jeg SKULLE vinde dysterne for at overleve til sidst. Alle vidste, at det var planen, at jeg stod for tur, siger Johannes.

Frederik (til venstre) vandt i dødskamp mod Svensson, men måtte i afsnittet efter se sig stemt ud. Nu har vennen Johannes gjort ham selskab. Foto: Nent Group Danmark

Han meldte sig til 'Robinson' af hovedsageligt to grunde.

- Jeg tog med for at oppe mig på en række parametre, men specielt omkring det sociale. Jeg er ikke god til at være sammen med mange mennesker i lang tid ad gangen. Jeg er introvert – og det er svært for mig. Det skulle jeg forsøge at gøre bedre, og det er lykkedes. Jeg har nemmere ved at overskue forsamlinger med mange mennesker nu.

- Så ville jeg også udfordre det at opføre mig ordentligt – at være et godt medmenneske over for de andre deltagere, selv om tingene spidsede til. Jeg håbede, at jeg kunne tøjle mit temperament og lade være med at tale dårligt om andre deltagere, selv om man ikke altid brød sig om hinanden. Det lykkedes også, siger Johannes.

Fremmede folk skriver

Især det sidste har da også kastet seernes respekt af sig.

- Jeg er helt på røven over de mange søde beskeder på sociale medier. Der er kommet 40 styk bare de seneste dage. Det er sindssygt uvant for mig. Super flinke tilkendegivelser om især min ordentlighed – at jeg altid prøver at være ordentlig over for folk, selv om de spiller imod en og taler dårligt om en, siger Johannes.

