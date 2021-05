Kyssede med bejlerne: - Jeg fortryder intet

Mads Pahl blev den tredje bejler, der måtte forlade programmet 'Prince Charming', efter at have fået en advarsel

Der er kamp til stregen, når bejlerne skal forsøge at vinde Jonas Løviks hjerte i realityprogrammet 'Prince Charming'.

Det er dog ikke alle, der har 'eyes on the prize'.

25-årige Mads Pahl fra Aalborg havde mere travlt med at lære de andre bejlere at kende, og måtte derfor aflevere sit slips og forlade herregården i andet afsnit af programmet.

Det blev Mads Pahl fra Aalborg, der måtte forlade herregården i anden omgang. Foto: Krestine Havemann/Discovery Networks Danmark

Slap med en advarsel

Da han allerede første dag hyggede sig i smug med to af de andre bejlere, kom det Jonas Løvik for øre. Men heldigvis var prinsen en tilgivende en af slagsen, og benåede aalborgenseren med en ny chance og en advarsel.

Det varede dog ikke længe, før Mads igen testede sin skæbne sammen med deltageren Christian, og denne gang var prinsen knap så overbærende.

25-årige Mads fra Aalborg havde travlt med at lære de andre bejlere lidt for godt at kende. Foto: Krestine Havemann/Discovery Networks Danmark

Fortryder intet

Men det er dog ikke noget, som han fortryder, fortæller Mads til Ekstra Bladet.

- Det kom jo ikke som en overraskelse. Jeg skulle måske ikke have været så offensiv fra starten, men det er bestemt ikke noget jeg fortryder. Det er livet for kort til.

Dog havde Mads gerne set, at han fik lov til at blive, så han kunne lære de andre deltagere endnu bedre at kende.

- At prisen smed mig ud gjorde ikke så meget. Han var ikke noget for mig. Men det var træls at forlade hytten og alle de andre. Man fik opbygget et ret tæt forhold til dem alle sammen, tilføjer han.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Her afsløres Prince Charming for deltagerne

Jeg spildte min tid

Christian, som har kysset lidt i krogene med Mads, ser dog anderledes på det.

- Jeg blev rimelig vild med Mads meget hurtigt. Han gav mig den tryghed, som jeg manglede hjemmefra. Så jeg blev meget rørt, da han skulle forlade os andre, fortæller Christian til Ekstra Bladet.

Det var en rørt Christian (til venstre), da Mads måtte forlade 'Prince Charming'. Foto: Krestine Havemann/Discovery Networks Danmark

Men selvom 25-årige Christian udviklede følelser for jævnaldrende Mads, så fortryder han nu, at han brugte sin tid på ham.

- Jeg fortryder enormt meget, at jeg spildte min opmærksomhed på ham. Det viste sig jo, at han ikke fortjente den. Jeg skulle have sat mit fokus på Jonas fra starten, tilføjer han.

