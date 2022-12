Kysser med Brad Pitt: Det var ikke planlagt

Margot Robbie fik listet et kys ind i manuskriptet til den kommende biograffilm 'Babylon'

Der er formentlig mange, der gennem tiden har drømt om at få muligheden for at plante et kys på Brad Pitts læber, og en af dem er tilsyneladende filmstjernen Margot Robbie.

Forskellen på hende og langt de fleste andre med den fantasi er bare, at det faktisk lykkedes for Margot Robbie at få lidt mund til mund-kontakt med sin kollega.

Under indspilningen til den kommende biograffilm 'Babylon', der har de to stjerner på rollelisten, fik hun nemlig overtalt instruktøren til at liste en scene ind i manuskriptet, hvor hendes karakter kysser Brad Pitts karakter.

Det afslører hun over for E! News.

- Det var ikke en del af manuskriptet, siger hun om kyssescenen og fortsætter:

- Men jeg tænkte: 'Hvornår får jeg ellers en chance for at kysse Brad Pitt? Jeg må bare gå efter det'.

Det fremgår ikke, hvordan Brad Pitt havde det med pludselig at skulle kysse kollegaen. Foto: Rocco Spaziani/Ritzau Scanpix

'Sagsøg mig'

Instruktør Damien Chazelle lugtede dog ret hurtigt lunten, fortæller Margot Robbie videre.

- Damien sagde: 'Ja, det kunne vi godt... vent lige et øjeblik. Du vil bare kysse Brad Pitt'. Og jeg svarede: 'Så sagsøg mig bare. Den her mulighed kommer måske aldrig igen'. Og så sagde han: 'Det fungerer fint for karakteren'.

Og det var Margot Robbie bestemt enig i, så hun fik sit kys.

Øjeblikket mellem Margot Robbie og Brad Pitt kan nydes i 'Babylon', når filmen får premiere i Danmark 19. januar næste år. Foruden de to stjerner tæller rollelisten blandt andre Tobey Maguire og Olivia Wilde.

Margot Robbie, der er kendt fra film som 'Suicide Squad', 'I, Tonya' og 'Once Upon a Time... in Hollywood', danner privat par med filmproducent Tom Ackerley, som hun blev gift med i 2016.