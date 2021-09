Lægger sig fladt ned: - Det var dumt

Thomas Blachman mener, at han sjældent begår fejl, men hans kommentar til Tessa ved Zulu Awards var tæt på at være en fejl, fortæller han

Thomas Blachman er blevet synonym med 'X Factor'.

Tv-fænomenet - altså Blachman - har været en del af programmet i hele 14 sæsoner, men undervejs er han også blevet kritiseret for at gå meget hård til deltagerne. Sidste sæson havde fokus på mobning, og derfor blussede debatten op igen.

'Hvis de græder, så ...'

Han mener dog selv, at han har en helt speciel måde at gøre det på, som ikke er for hård.

- Der har været fokus på anti-mobning, og nogle mener, at du har en hård tone i programmet. Vil vi se en ændring i din tone?

- Jeg har en evne at formulere en hård tone på, hvor jeg rammer adressaten på deres stærkeste splitsekund. Der er en timing-ting. Hvis jeg havde sagt tingene et sekund før eller efter, var det krakeleret. Men jeg rammer lige præcis der, hvor det står allerstærkest, og forstår, hvad jeg mener, og tager det med hjem.

- Hvis de græder, så er det de brosten, de vandrer videre på til et bedre sted at gå hen. Vi kan jo ikke være nogle fedterøve med hinanden. Vi bliver nødt til at sige tingene, som de er, og jeg er et gavmildt menneske, siger han.

Gav en undskyldning

Thomas Blachman mener dog også selv, at han ikke taler på samme måde til deltagerne i dag, som han plejede.

- Jeg har ikke pædagogiske ressourcer. Men jeg har nogle andre ting, og de sætter pris på min ærlighed. Og jeg synes efterhånden, jeg har udviklet mig til at få en anden og meget mere nuanceret måde at kommunikere på.

- Hvad så til Zulu Awards med Tessa? Det var jo også en meget voldsom tone. Hvordan harmonerer det med MeToo-tider og med anti-mobning i programmet?

- Det var et øjeblik, som jeg på alle mulige måder har bekræftet, at det var ... Jeg begår sjældent fejl, vil jeg sige. Men det var nok det tætteste på, jeg har været. Det var dumt, og så har jeg ikke mere at sige til det.

- Men jeg har personligt undskyldt overfor Tessa, og jeg har skrevet ... Og det er det, siger han.

'Kom og knald mig'

Kommentaren faldt til Zulu Awards tidligere på året, hvor Blachman skulle holde en takketale. Den gik dog en smule over gevind.

- Dette lille lorteland. Hvad er det, vi kan? Tessa, jeg står i telefonbogen - kom og knald mig, min elskede, lød det blandt andet fra Blachman henvendt til den dengang 23-årige rapper.

Siden har Blachman altså undskyldt overfor Tessa, ligesom han også har beklaget sin opførsel overfor TV 2.